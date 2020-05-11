Аналитики представили жуткие оценки падения всех видов частного бизнеса

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Девять из десяти малых предприятий не переживут карантин.

В апреле выручка российского малого и среднего бизнеса упала более чем вдвое по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщила компания «Эвотор» по данным обработки данных онлайн-касс. Статистика показала, что от карантинных каникул больше всего пострадали фитнес-центры, магазины одежды и обуви, а также салоны красоты: их оборот сократился более чем на 80%. Эксперты «МК» подчеркивают, что исследование аналитиков, при всей драматичности названных цифр, не показывает глубину реального провала отечественного малого и среднего бизнеса, многим предприятиям которого уже не суждено восстановиться.

«В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте — торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки», — следует из сообщения компании «Эвотор». Итак, апрель стал для малого бизнеса гораздо худшим месяцем, чем март. А какой окажется динамика мая?

Опрошенные «МК» эксперты убеждены: падение, выявленное специалистами - это еще не дно и дальше ситуация продолжит ухудшаться.

«Эвотор» оценивает только чеки и этот формальный подсчет не показывает всей глубины реального провала, подчеркивает известный предприниматель и общественный деятель Дмитрий Потапенко. По его словам, в апреле задействованный в сфере услуг малый и средний бизнес потерял не 50,70 или 80%, а все 100% - просто потому, что официально все закрыто: фитнес-центры и салоны красоты, магазины одежды и обуви, стоматология и оптика. «В мае бизнес окончательно свернется в трубочку и заползет на кладбище, — предсказывает собеседник «МК». — Дна мы пока не достигли. В период, когда нет вообще никакой выручки, бизнесы продолжают платить аренду, заработную плату, налоги, кредиты и все остальное. Нас ожидает холодное лето 2020 года и волна банкротств. Сейчас компании даже не могут объявить себя банкротом, потому что суды закрыты».

Карантинные меры все равно придется отменить, а всех людей выпустить из квартир. Годы сидеть на изоляции никто не сможет, рассказывает Потапенко. «Бизнес грохнули и около 90% компаний не взлетят уже никогда. Проблема даже не в карантине, а том, как мы с этих каникул будем выходить, так как идти –то окажется некуда. Если кто-то думает, что он как ни в чем не бывало сможет вернуться в любимую парикмахерскую, привычную «качалку», обжитой торговый центр недалеко от дома, он может глубоко заблуждаться. После отмены ограничений выяснится, что значительная часть экономики схлопнулась», — полагает Потапенко.

Падение российской экономики продолжается и будет продолжаться и после того, как будут сняты ограничения на передвижение, вторит коллеге первый вице- президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, оценить подлинные масштабы и глубину падения малого и среднего бизнеса можно будет не раньше, чем в июле-августе, когда станут доступны финансовые отчеты за 2 квартал 2020 года.

«Дно рынка не достигнуто по одной простой причине — пока действуют ограничения на работу предприятий и мораторий на банкротства, не до конца ясно, сколько фирм реально сможет открыться после того, как власти разрешат работать», — отмечает он. Эксперт также подчеркнул, что, во-первых, у населения будет гораздо меньше денег на совершение покупок (во многом — из-за потери работы или сокращения зарплат), во-вторых, люди будут опасаться первое время посещать общественные места, есть в ресторанах и путешествовать. Значит — выручка и так пострадавших отраслей еще долго не будет дотягивать до той, что была до кризиса. Это приведет к массовому закрытию фирм и заметной потере рабочих мест.

«Хочется верить, что экономика восстановится, хотя это наверняка займет длительное время, — говорит эксперт. — Из ямы выберутся либо предприятия с мощной господдержкой, либо тот бизнес, что сумел объединиться с другими компаниями или эффективно организовал работу в соцсетях, продвигая продукт онлайн».

Эксперты считают, что сейчас малым предприятиям нужны не только беспроцентные кредиты на выплату зарплат, но и отмена налогов, а также реальные, невозвратные деньги, которыми можно покрыть расходы на аренду, зарплаты и коммунальные платежи. Также необходимо отказаться от любых проверок бизнеса на значительное время (от полугода до года), либо смягчить штрафные санкции.

Как упала выручка малого бизнеса в апреле 2020 г.

(в годовом измерении):

фитнес-центров - на 90%

магазинов одежды - на 88%

магазинов обуви - на 87%

салонов красоты - на 85%

стоматологических центров - на 72%

магазинов оптики- на 72%

магазинов цветов - на 65%

ювелирных магазинов - на 52%

магазинов канцтоваров - на 42%

зоомагазинов - на 36%.

Источник: Московский Комсомолец