Виновные обозначены. Южные политики прокомментировали совещание Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством и главами регионов. Тем было несколько: проблемы с выплатами медикам, социальные субсидии и их оформление, поддержка бизнеса, а также национальные проекты.

«ФедералПресс» собрал мнения политиков о направлениях, озвученных главой государства.

Президент России Владимир Путин провел совещание с глава регионов и правительством страны. Одной из тем стали выплаты, которые должны были получить медицинские работники в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мне хочется подчеркнуть, что в 107 медучреждениях Краснодарского края уже произвели перерасчет выплат медработникам, контактирующим с больными коронавирусом. Дело в том, что в соответствии с постановлением правительства РФ выплаты рассчитывались по фактически отработанному времени. 15 мая вышло новое постановление, согласно которому выплаты не зависят от времени контакта с больными. Так что денежные суммы, которые называл президент России Владимир Владимирович Путин, выплачены медикам в полном объеме», – прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.

Напомним, в ряде регионов России выплачивались средства по фактически отработанному времени. Это было связано с постановлением, которое было изменено 18 мая.

«К главврачам (они и так работают с утра до ночи) и губернаторам было бы меньше замечаний и вопросов, если бы сразу сделали разъяснение к постановлению правительства. Не нужно ни на кого ничего перекладывать», – прокомментировал Владимир Путин.

Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко ранее рассказал о мерах соцподдержки.

«Среди мер социальной поддержки были установлены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, выплачивается пособие по безработице автоматически по верхней планке, особые меры поддержки установлены семьям с детьми, где родители временно безработные», – сказал Юрий Бурлачко.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что в условиях действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции помощь населению должна быть оперативной и адресной, исходя из реальной ситуации конкретного гражданина.

«При этом наша задача сделать так, чтобы оформить и получить соответствующее пособие можно было максимально просто. Семьи должны знать, что в непростое время они не остались один на один со своими проблемами. Люди должны владеть этой информацией. Надо чтобы информационные листовки об этом были в каждом почтовом ящике», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский рассказал, что Владимир Путин, обращаясь к гражданам, коснулся важнейших тем, которые напрямую связаны с неотъемлемой помощью тем категориям населения страны, которые сейчас, в непростое время, больше всего пострадали.

«Я бы хотел остановиться на медицинских работниках и семьях с детьми. Нет ничего важнее здоровья и благополучия людей, и для этого в последнее время было сделано немало!» – прокомментировал Владимир Синяговский.

Она рассказал, что было принято несколько последовательных решений для улучшения благополучия медицинских специалистов всех уровней: это и стимулирующие выплаты, которые зависят от объема работ, и специальные доплаты для тех, кто работает в особо тяжелых и опасных условиях, и, безусловно, для тех, кто оказывает помощь больным новой короновирусной инфекцией.

На все эти выплаты было выделено порядка 50,1 млрд рублей. И все эти выплаты никак не должны влиять на полагающиеся региональные надбавки. Президент Путин подчеркнул, обратил внимание Владимир Синяговский, важность решения возникшего вопроса с допущенными нарушениями в регионах страны по данным выплатам в кратчайшие сроки.

«Особо отмечу те объемы помощи, которые были направлены для семей с детьми. Здесь возможность получить выплаты имеют семьи с детьми в возрасте до 3 лет – это 5 тысяч на протяжении 3 месяцев, а также единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Уже сейчас на выплату детям от 3 до 16 лет подано свыше 12 млн заявлений, что говорит о востребованности данной меры поддержки. А выплатами для семей с детьми до 3 лет планируется охватить свыше 5 млн детей. Президент России указал на обязательность прозрачности процесса начисления всех выплат. Это один из важнейших моментов в выступлении президента», – подытожил Владимир Синяговский.

Иван Демченко рассказал и о вопросах поддержки экономики, среднего и малого предпринимательства в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в мае и июне будут произведены выплаты МСП финансовой помощи из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Эти деньги можно будет потратить на любые расходы среднего и малого предпринимательства, включая зарплаты. Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.

«Также вводятся беспроцентные кредиты на зарплату. Кредитование предприятий из пострадавших отраслей на выплату зарплат сотрудникам будут осуществлять банки при поддержке Центрального банка. Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством Внешэкономбанка (до 75 %). Первые шесть месяцев ставка по кредитам – 0 %, следующие шесть месяцев ставка определяется как ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 2 п. п. (в настоящее время – 3,5 %). Максимальный срок кредита – 12 месяцев», – прокомментировал Иван Демченко.

Отдельное внимание было уделено отсрочке уплаты арендных платежей на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений). Конечно же, федеральная помощь не заменяет, а только дополняет региональные меры. Ели говорить о Кубани, то все краевые решения можно найти на официальном портале малого и среднего бизнеса региона.

Введен ряд мер поддержки бизнеса на различном уровне. Например, предоставление займов до трех миллионов рублей под 7,75 % годовых. Особые условия по поручительству, разработка проектной документации. Предоставление льгот инвесторам.

Стоит отметить, что меры затрагивают все сферы бизнеса.

«Мы знаем, как нелегко сейчас в области труда и занятости населения. И здесь по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева приняты существенные решения», – прокомментировал Иван Демченко.

Например, возмещение затрат на подготовку документов, представляемых при государственной регистрации, части затрат на дополнительное рабочее место для трудоустройства безработных граждан, единовременная финансовая помощь на открытие индивидуального предпринимателя или юридического лица.

«Депутаты Государственной думы тщательно подходят к вопросам противодействия пандемии коронавируса на территории России. Мы должны доходчиво объяснять гражданам, как осуществлять практические действия в сложившейся ситуации. И это залог достижения общей цели в борьбе с появившимся злом», – подытожил Иван Демченко.

Отметим, что совещание по состоянию рынка труда пройдет 27 мая.

Источник: https://fedpress.ru/article/2500116