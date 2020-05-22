Губернаторы засобирались на выборы

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Владимир Путин поддержал выдвижение Вениамина Кондратьева на второй срок.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Президент оценил работу главы региона «минимум как удовлетворительно» и выразил готовность поддержать Вениамина Кондратьева на новых губернаторских выборах. Таким образом, господин Кондратьев стал вторым после президента Татарстана Рустама Минниханова действующим главой региона, готовым выйти на старт избирательной кампании. Ранее Кремль сменил руководителей в 9 из 18 регионов, которым осенью предстоят прямые губернаторские выборы.

Президент Владимир Путин провел в четверг онлайн-встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона напомнил президенту, что в сентябре у него истекает срок полномочий: «Это важный для меня вопрос, я его хотел бы обозначить в присутствии вас. Я хотел вынести вопрос о возможности мне избираться на новый пятилетний срок на ваше решение».

Владимир Путин ответил, что решение будут принимать жители на выборах, но он готов «безусловно поддержать» кандидатуру господина Кондратьева, исходя из его работы за последние пять лет. Работу эту президент оценил «минимум как удовлетворительно».

Вениамин Кондратьев в апреле 2015 года в качестве врио губернатора Краснодарского края сменил Александра Ткачева, перешедшего на должность министра сельского хозяйства РФ, а в сентябре того же года выиграл губернаторские выборы, получив поддержку 83,64% избирателей. Уроженец Кузбасса, Вениамин Кондратьев начал работать в администрации Краснодарского края в 1994 году, задолго до прихода на пост губернатора Александра Ткачева. На момент назначения господин Кондратьев был заместителем управляющего делами президента Российской Федерации, а до этого в течение более десяти лет работал заместителем главы администрации Краснодарского края по вопросам имущественных, земельных и правовых отношений. После избрания Вениамин Кондратьев дистанцировался от предшественника: сейчас Александр Ткачев практически не появляется на официальных мероприятиях в крае. В результате выборов 2017 года существенно сократилось число выдвиженцев господина Ткачева в заксобрание края, ушли «ткачевские» мэры Владимир Евланов (Краснодар) и Владимир Синяговский (Новороссийск).

За время пребывания в должности губернатора господина Кондратьева объем государственного долга края снизился со 145,3 млрд руб. (более 98% общего объема бюджета) в 2015 году до 99,5 млрд руб. (41% общего объема бюджета) в 2019-м.

В регионе начали работать индустриальные парки, был создан Фонд развития промышленности, достраиваются незавершенные объекты строительства. Весной 2019 года господин Кондратьев не избежал публичного конфликта с главой Усть-Лабинского района, который отказался уходить в отставку после публичного указания губернатора. После этого на несколько месяцев активизировались оппоненты губернатора в СМИ и социальных сетях.

Напомним, что 13 сентября этого года должны пройти прямые выборы 18 губернаторов российских регионов. В девяти из них губернаторов заменили на врио. Севастополь вместо Дмитрия Овсянникова еще в июле прошлого года возглавил Михаил Развожаев. 12 декабря прошлого года Игорь Кобзев сменил коммуниста Сергея Левченко на посту главы Иркутской области, а Ростислав Гольдштейн — Александра Левинталя во главе ЕАО. 21 января 2020 года глава Пермского края Максим Решетников возглавил федеральное Минэкономразвития РФ, его сменил Дмитрий Махонин. 29 января Олег Николаев возглавил Чувашию после увольнения прежнего главы Михаила Игнатьева «по утрате доверия» из-за ряда публичных скандалов с его участием. 13 февраля в Калужскую область вместо Анатолия Артамонова в качестве врио назначили Владислава Шапшу. 2 апреля ушли в отставку глава Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов. Господина Орлова сменил бывший глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, господина Гапликова, одной из причин отставки которого называли вспышку коронавируса,— бывший замглавы Минздрава РФ Владимир Уйба. 3 апреля Владимир Солодов сменил Владимира Илюхина на посту главы Камчатки. Вакантное место господина Цыбульского в НАО занял его бывший заместитель Юрий Бездудный. Главу округа избирают депутаты законодательного собрания, причем жители участвуют также в выборах архангельского губернатора. Архангельскую область и НАО предполагается объединить в один регион. Вторым регионом, где местный парламент должен будет выбрать главу предстоящей осенью, станет ХМАО — Югра: округ уже десять лет возглавляет Наталья Комарова.

Кроме господина Кондратьева и президента Татарстана Рустама Минниханова, уже получивших «добро» Владимира Путина, на постах пока остаются брянский губернатор Александр Богомаз, ленинградский Александр Дрозденко, костромской Сергей Ситников, смоленский Алексей Островский, пензенский Иван Белозерцев, тамбовский Александр Никитин и ростовский Василий Голубев. Часть опрошенных “Ъ” аналитиков ранее включали некоторых из них в список кандидатов на замену — например, эксперты фонда «Петербургская политика» в январе допускали вероятность отставки господина Кондратьева.

Информированные собеседники “Ъ” объясняют остановку отставок двумя факторами: источник, близкий к администрации президента, находит, что у всех оставшихся губернаторов приемлемый рейтинг и необходимости в замене нет, а источник в АП добавляет, что в условиях эпидемии менять глав регионов Кремль готов, только если они явно пасуют в борьбе с распространением коронавируса. До начала эпидемии в АП давали понять, что в отношении губернаторов возможны оргвыводы, если в их регионах возникнут претензии к ходу голосования по конституционным поправкам. Но хотя ЦИК в четверг возобновил подготовку к голосованию, дата его пока не назначена. Решение же о назначении региональных выборов должно быть принято не раньше чем за 100 и не позже чем за 90 дней до дня голосования. С учетом единого дня голосования — 13 сентября — региональные парламенты должны не позднее начала июня принять решение о назначении выборов. Они, впрочем, могут быть перенесены, если этого потребует эпидемическая ситуация.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4350756