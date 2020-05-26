К протесту врачей в Крыму присоединилась станция скорой помощи Симферополя

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В Крыму появляется всё больше обращений медиков, которые открыто выражают свой протест в связи с отсутствием доплат, предусмотренных особыми условиями работы в период пандемии COVID-19.

К протестным заявлениям медиков из Керчи и Евпатории присоединились сотрудники скорой медицинской помощи города Симферополя. Они записали коллективное обращение к главе Крыма Сергею Аксёнову с требованием выплатить обещанные президентом надбавки за работу с коронавирусными больными. Соответствующая видеозапись размещена в сети интернет на странице крымского общественника Ленура Усманова.

В обращении говорится об отсутствии выплат по обещанным ранее коронавирусным надбавкам. Как утверждают протестующие, несмотря на заверения крымских властей, сотрудникам симферопольской «скорой» до сих пор не выплатили ни региональные, ни президентские надбавки.

Медики попросили Аксёнова пересмотреть условия оплаты работы сотрудников скорой помощи, чтобы обещанные доплаты смогли получить не только сотрудники, непосредственно контактировавшие с коронавирусными больными, но и все, кто работал с лицами из группы риска, которые могут иметь пневмонию и температуру, то есть с симптомами, напоминающими заражение коранавирусом. Речь идёт о работниках отдела медицинского оснащения, дезинфекторах и уборщиках помещений.

«Мы все работаем в группе риска на первой линии во время пандемии COVID-19. Выезжая на вызов, мы не знаем диагноза больного, и тем самым подвергаем себя и своих близких опасности», — говорится в обращении медработников к главе региона.

Также работники «скорой» поставили под сомнение выводы, озвученные в недавней публикации со стороны республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, в которой принял участие сам глава медучреждения Сергей Олефиренко. Видеозапись была сделана административно-кадровым составом (бухгалтера, руководители, начальники хозчасти) от имени всего коллектива со словами поддержки к Сергею Аксёнову.

В хвалебном обращении собравшиеся люди в синих халатах рассказали о том, что все надбавки уже выплачены в полном объёме, а врачей, отстаивающих свои права, назвали какими-то несознательными элементами, которые «раскачивают лодку» в медицине полуострова. «Часть людей, которые всегда находятся в трудные времена, пытаются раскачать всевозможные факторы, которые могут негативно повлиять на нашу работу. Эти люди обращаются к средствам массовой информации, в социальные сети, пишут различные пасквили о том, что не хватает денег, не хватает средств индивидуальной защиты, медикаментов, еще чего-то… В то время как десятки, сотни, тысячи медицинских работников, рискуя своей жизнью, плечом к плечу день и ночь выполняют свою работу. Для того чтобы обеспечить работу этих людей, работают еще десятки и сотни различных специалистов. Мы хотим к вам обратиться и поддержать вас. Мы знаем, что вас разрывают на части различные склочники, домогатели, пытающиеся все это расшатать и сказать, что все плохо», — пишет издание «Крыминформ».

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/32022.html