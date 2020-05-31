31 мая - последний день весны 2020

/Тема дня/

Коронавирус. Горит Китай. Загорается Европа и Иран. А у нас 8 марта.

И мы готовимся к народному голосованию...

А потом - нерабочие дни. Карантин. Самоизоляция. 65+. Маски. Перчатки. Дезсредства. Учимся мыть руки.

Господдержка семей с детьми. Кредитные каникулы. Попытки поддержать малый бизнес.

Льготные кредиты. Пособия по безработицы. Послабления по налогам и штрафам.

Масштабная перезагрузка медицины. ИВЛ. Красная зона. Тесты. Антитела. Вакцина.

Ручное управление страной в прямом эфире в дистанционном режиме.

Пасха без храмов. Благодатный огонь - вера в будущее. Поминальные дни без кладбищ.

Отмена Парада и Бессмертного полка.

Дистанционное обучение. Онлайн последний звонок.

Работа на удалёнке. Пропуска. Видеорежим. Селектор. Оперативный штаб. Интуичим. Док-Ток. Роспотребнадзор. Три этапа снятия ограничений. Дезобработка улиц, транспорта, подъездов...

И все это ВЕСНА - 2020.