Владимир Синяговский: Азиатско-Тихоокеанский регион стратегически важен для России...

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В пятницу, 5 июня состоялось заседание внутрифракционной группы партии"Единая Россия"

В дистанционном режиме с участием заместителя министра иностранных дел И.В.Моргулова, курирующего вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии.

Обсуждили международные усилия в борьбе с COVD-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Заседание проходило через приложение Zoom.

"Очень важно во взаимодействии с нашими соседями региона разработать оптимальные методики лечения от коронавируса. А также мы должны иметь достоверную информацию по распространению инфекции в странах традиционного туризма, чтобы восстановить туристический поток в Россию," - отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.