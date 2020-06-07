Качество голосования и явки – вопрос к властям. Началась проверка юга Конституцией

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Президент России Владимир Путин определил дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ограничений достаточно много, но все они касаются здоровья граждан, несмотря постепенный выход из условий пандемии.

«ФедералПресс» спросил южных экспертов о сжатых сроках, важности голосования, а также о современных технологиях.

Руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев обратил внимание, что теперь многое зависит от региональных властей.

«Вопрос качества голосования и явки – в первую очередь вопрос к тому, как региональные власти справятся с организацией работы. Срок действительно короткий, но при качественном менеджменте процесса – вполне реальный. По тому, насколько эффективно и качественно регионы подготовятся к голосованию можно будет делать далеко идущие выводы о качестве работы региональных властей», – рассказал Григорий Киселев.

Эксперт обратил внимание, что срок в один месяц – вполне реальный. По мнению Григория Киселева, голосование по поправкам нельзя сравнивать с выборами, но важно отметить, что реальная стадия подготовки к дню голосования в регионах занимает около двух месяцев – то есть, не сильно больше.

«И это при том, что выборы заметно более сложный процесс, включающий в себя не только работу с мобилизацией населения, но и агитацию, и множество прочих моментов. Если убрать все эти вещи (а в голосовании по поправкам их и нет) – мы выйдем на реальный срок подготовки в один месяц. Соответственно дело будет только за самими регионами», – подытожил Григорий Киселев.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский рассказал, что Владимир Путин, проводя совещание в прямом эфире, касающееся даты всероссийского голосования, обозначил 1 июля 2020 года, что является оптимальной и вполне подходящей датой.

«Ведь впереди еще 30 дней, которые позволят гражданам нашей страны вернуться к предложенным поправкам и в очередной раз осмыслить и понять свое отношение к ним. Впереди немалый срок и для того, чтобы стабилизировать и улучшить ситуацию в связи с пандемией по всем направлениям жизнедеятельности: в работе транспорта, на рабочих местах и так далее», – прокомментировал Владимир Синяговский.

Депутат обратил внимание, что, действительно, это беспрецедентный случай общероссийского голосования в сложившихся непростых условиях. Но есть уверенность в том, что приложены максимальные усилия для того, чтобы каждый избиратель был в полной безопасности.

«Был проанализирован опыт всех стран в данном вопросе,и уже сейчас предусмотрены различные способы голосования, которые помогут каждому гражданину выразить свое право удобным и комфортным способом. Будут соблюдены все требования бесконтактных способов голосования. А механизм мобильный избиратель позволит проголосовать гражданину на любом удобном избирательном участке России, а не только по месту постоянной или временной регистрации. И все эти меры будут реализованы при тотальном общественном контроле. А ведь это крайне важный для всех россиян вопрос», – подытожил Владимир Синяговский.

Депутат законодательного собрания Краснодарского края, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Николай Гриценко рассказал, что партия также будет активно работать по организации голосования за поправки в Конституцию.

По словам секретаря регионального отделения Николая Гриценко, главная задача – обеспечить информированность граждан о предложенных поправках, а также максимальную безопасность при голосовании.

«Поправки, предлагаемые к внесению в Конституцию, имеют огромное историческое значение для каждого из нас. Ничего не должно препятствовать гражданам выразить свою позицию. Теперь задача – информировать людей, разъяснять им смысл поправок в Конституцию с учетом эпидситуации, используя все доступные ресурсы», ? подчеркнул Николай Гриценко.

Напомним, россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, а 1 июля будет выходным днем, об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников.

Источник: https://fedpress.ru/article/2508908