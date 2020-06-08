Депутат Мосгордумы был исключен из партии

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Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, которая в ноябре 2019 года организовала круглый стол с участием оппозиционера Алексея Навального, исключена из партии.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на депутата Евгения Ступина.

Решение об исключении Шуваловой принял пленум партии. По словам Ступина, Шувалову исключили из-за отсутствия партийной дисциплины при голосовании за бюджет города (она голосовала против, хотя горком КПРФ рекомендовал воздержаться) и за огранизацию круглого стола с Алексеем Навальным (в итоге он не состоялся).

Сама Шувалова сказала «МБХ медиа», что продолжит работать в Мосгордуме, о вступлении в другую партию пока не задумывалась.