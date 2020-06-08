Итоги ЕГЭ посчитают по сильным ученикам

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От сдачи экзамена может отказаться около 50 тыс. школьников.

Так называемая «цифровая четверть» — дистанционное обучение школьников во время самоизоляции — вскрыла множество проблем.

Качество образования зависело не столько от квалификации педагога и усидчивости ученика, сколько от наличия стабильного интернета и отдельного компьютера для ребенка. В связи с этим высказывались даже предложения по отмене ЕГЭ, но он всё же состоится. При этом обобщенные результаты выпускников нынешнего года могут быть даже выше, чем в прошлом, считают эксперты. Но лишь из-за нового правила: экзамен обязателен только для тех, кто собирается поступать в вуз.

3 июля состоятся первые ЕГЭ. В этот день выпускники сдадут географию, литературу и информатику. Экзаменационная кампания продолжится 6 и 7 июля — в эти дни запланирована сдача русского языка, 10 июля выпускников ждет профильная математика, а 13-го — история и физика, 16 июля — день обществознания и химии, а 20-го ? биологии и письменной части экзамена по иностранному языку. Устная часть запланирована на 22 и 23 июля.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказывал, что ЕГЭ-2020 сдадут 783 тыс. школьников. По его словам, в этом году результаты экзамена по всем предметам немного подрастут или как минимум останутся на прежнем уровне.

— Посмотрите, что было в четвертой четверти. Мы не отвлекали в этом году никого от подготовки к ЕГЭ по выбранным ими предметам. Ребята, как и все жители страны, находились на самоизоляции, то есть у них было больше времени для подготовки и самоподготовки, — пояснял он.

С этими выводами согласны и эксперты. Но причина, по их мнению, кроется в другом: слабые ученики в этом году не будут сдавать экзамен. А значит, и статистику не испортят.

— Часть школьников, сдававших экзамен только для того, чтобы получить аттестат, в этом году получат его и без ЕГЭ. То есть снизится число выпускников, которые шли на экзамен, будучи слабо подготовленными. Они не войдут в статистику. Поэтому результаты могут даже немного подрасти, — отметил директор Научно-исследовательского центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования РАНХиГС Евгений Малеванов.

Той же позиции придерживается заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Кроме того, по ее мнению, у выпускников из регионов было меньше технических возможностей для подготовки, и они, опасаясь высокой конкуренции, предпочтут поступление в местные вузы.

— Для вузов Москвы и Санкт-Петербурга в этом году может быть потеряно около 15–20% поступающих, — добавила Ирина Абанкина.

По данным Рособрнадзора, 48 тыс. участников экзамена, зарегистрированных до 1 февраля, выбрали только русский язык и базовую математику. То есть этим школьникам нужен лишь аттестат. ЕГЭ по базовой математике вообще отменен, русский язык они теперь тоже имеют право не сдавать, аттестаты выдадут уже до 15 июня, то есть за полмесяца до госэкзаменов.

Дистанционное обучение не добавило будущим абитуриентам шансов на успешную сдачу ЕГЭ и последующее поступление в университеты, уверены представители родительского сообщества.

К такому формату образования оказался не готов никто: ни с технической, ни с психологической, ни с методической точки зрения. Дети же и вовсе, как выяснилось, хуже воспринимают информацию онлайн, подчеркнула председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— В этом году результаты ЕГЭ, скорее всего, будут хуже, — заявил научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов. — И повлиял на качество подготовки не переход на дистанционное обучение, а невыдерживание равных условий его получения. Те дети, у кого был нормальный доступ к интернету, которые снабжены качественными компьютерами, хорошо сдадут экзамен. А те, у кого возникли с этим проблемы, подготовятся хуже.

Его слова подтвердил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Кроме того, по мнению депутата, результат экзамена очень сильно зависит от материальных возможностей семьи. Большинство школьников готовится к ЕГЭ с помощью репетиторов, и если денег на оплату их услуг нет, ребенок оказывается в проигрышном положении.

— Ранее я высказывался за отмену ЕГЭ и до сих пор считаю, что был прав. Если система заданий останется прежней, результаты будут хуже. Если ее облегчат, возможен иной результат, — добавил он.

В Минпросвещения неоднократно заявляли, что задания в этом году останутся прежними.

В пресс-службе ведомства заявили, что равенство доступа к занятиям для школьников обеспечивалось через использование не только интернет-среды, но и максимальных возможностей телевещания.

— Видеоуроки ежедневно смотрели более 1,5 млн зрителей. Посещаемость «Российской электронной школы» выросла до 2,5 млн ежедневно. При этом, уроки на телевидении были синхронизированы с заданиями в РЭШ, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, тем, кто испытывал трудности из-за нехватки оборудования для учебы, обеспечивалась выдача компьютеров, планшетов или ноутбуков. При организационной поддержке Минпросвещения и активном включении регионов технику получили около 500 тыс. учащихся и педагогов. По данным ведомства, для дистанционного обучения были доступны более 50 образовательных ресурсов, работали четыре федеральных и 85 региональных горячих линий, а также 163 консультационных центра.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/7/EGE/13381-itogi_ege_poschitayut_po_silnym_uchenikam