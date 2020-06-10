1 июля тарифы ЖКХ могут не повысить

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До 40% оплаты тарифов ЖКХ – это восполнение потерь неэффективности и коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение тарифа не приводит к росту эффективности и не способствует энерго- и ресурсосбережению. Такое мнение высказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное в России на 1 июля, может не состояться. О такой инициативе рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев. По его словам, если решение будет поддержано, отрасли ЖКХ грозит серьезное недофинансирование.

"Я поддерживаю любые меры, направленные на облегчение бремени наших граждан в отношении оплаты ЖКХ. Такая мера совершенно своевременна. Любое повышение тарифа не приводит к росту эффективности и не способствует энерго- и ресурсосбережению, оно является тяжелым бременем для граждан и прочих потребителей, включая малый бизнес и самозанятых. В сфере ЖКХ есть коммунальный комплекс, где царят естественные монополии, и, несмотря на регулируемый государством тариф, там не рыночная сфера, отсутствует качество и огромные потери. До 40% нашей оплаты – оплата потерь неэффективности, коррупции коммунального комплекса. Это резерв, который можно было бы использовать на облегчение бремени для потребителей. 50-60% от оплаты, которая есть сейчас, хватило бы, чтобы поддерживать сферу ЖКХ в энергосберегающем состоянии", – считает Константин Крохин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/