Лутеры, а не мародёры: почему многие американцы не осуждают грабежи во время протестов

Масштабные демонстрации против полицейской жестокости охватили 250 городов во всех штатах, и практически повсеместно зафиксированы случаи грабежей и вандализма — в основном страдают большие сетевые магазины, торговые центры и магазины люксовых брендов как главные символы зажиточности капиталистического режима и классового неравенства.

В борьбе с последними не помогли ни введённый Трампом режим ЧС, ни нацгвардия, ни комендантский час, ни угрозы президента начать стрелять по лутерам. Активисты стали использовать в сети фразу «Merchandise can be replaced. Black lives can not» («Товары можно заменить. Жизни чёрных — нет») и распространять ту самую статью Вики Остервэйл «In Defense of Looting».

Как правило, у людей довольно однозначная негативная реакция на погромы и насилие во время протестов, но почему сейчас всё иначе?

Когда на улицах вспыхивают пожары, грабежи и насилие, это становится основной темой в СМИ, которые начинают освещать только тему мародёрства и говорят о протестующих только в общей массе, не разбирая ни состава толпы, ни причин, по которым люди вышли на протесты. Всё внимание зацикливается на «симптомах», упуская из виду «болезнь».