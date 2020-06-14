ВОЗ неожиданно заявил, что пандемии коронавируса… НЕТ

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Техруководитель ВОЗ по Сovid-19 Мария Ван Керкхов 8 июня заявила на брифинге, что пандемии нет.

ВОЗ только что стерла все аргументы в пользу обязательных вакцин или отслеживания контактов, заявив, что бессимптомные носители не распространяют COVID-19.

(Natural News) Сегодня ВОЗ заявила, что COVID-19 почти никогда не распространяется через бессимптомных носителей, одновременно уничтожая все основания для обязательных вакцин и отслеживания контактов. Как сообщает CNBC.com:

«Судя по имеющимся у нас данным, по-прежнему редко можно встретить человека с бессимптомным заболеванием и вторичного человека», – сказала д-р Мария Ван Керхов, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу, на брифинге в ООН. штаб-квартира агентства в Женеве. «Это очень редко».

Бессимптомное распространение было единственной причиной, по которой мировые власти требовали и локаутов, и социальной изоляции, и масок. Это было также основополагающим обоснованием для требования обязательных прививок и отслеживания контактов. В конце концов, если бы распространение коронавируса ограничивалось только теми, у кого явно были симптомы – и, следовательно, их можно было легко идентифицировать и избежать – не было бы логической необходимости в блокировках, социальном дистанцировании, масках, отслеживании контактов или обязательных вакцинах, поскольку распространители пандемия может быть легко идентифицирована и предотвращена (или изолирована с помощью выборочных приказов на дому только для симптомов).

Вдруг ВОЗ только что взорвала все эти нарративы, которые так агрессивно выдвигали CDC, губернаторы-демократы, д-р Fauci в Белом доме и даже сама ВОЗ. Теперь, основываясь на новом поступлении ВОЗ, не только каждая блокировка должна быть немедленно прекращена. Любая попытка правительства начать новые блокировки должна быть категорически отвергнута как совершенно беспочвенная и антинаучная.

Обязательные вакцины больше не нужны, когда бессимптомные носители представляют риск, близкий к нулю

Теперь, когда ВОЗ заявляет, что риск заражения коронавирусом от человека, у которого нет каких-либо симптомов, практически отсутствует, обязательные вакцины невозможно обосновать с медицинской точки зрения, поскольку симптоматических носителей можно легко идентифицировать и изолировать от других.

Одновременно, аргумент о том, что блокировки должны продолжаться «до появления вакцины», также был уничтожен. В действительности, ВОЗ только что признала, что карантины вообще не нужны, за исключением тех, у кого симптомы активно проявляются (это очень маленький процент населения, вероятно, намного меньше, чем 1% в любой день).

Это также означает, что каждый может безопасно вернуться к работе, не имея ничего, кроме недорогого ручного термометра, проверяющего температуру рабочих при входе на рабочее место. По словам ВОЗ, отсутствие симптомов означает отсутствие риска распространения, поэтому проверка на наличие симптомов теперь является синонимом достижения безопасного рабочего места для всех.

Это также означает, что пределы занятости на рабочих местах должны быть немедленно сняты, позволяя всем тренажерным залам, барам, ресторанам и кинотеатрам работать на полную мощность. Единственное обязательное правило – чтобы людей, чихающих или проявлявших жар, просили уйти, вот и все.

Больше нет оправдания для отслеживания контактов

Эта декларация ВОЗ также уничтожает любые аргументы в пользу так называемого «отслеживания контактов». Если нет такой вещи как бессимптомный носитель, зачем нам вообще нужно отслеживать контакты?

Весь смысл отслеживания контактов состоит в том, чтобы найти людей, которые не знают, что у них есть инфекция, потому что они предположительно были заражены бессимптомным носителем. Но если единственными людьми, распространяющими вирус, являются те, кто проявляет явные симптомы, то все уже знают, как избежать этого человека, и отслеживание контактов становится спорным.

Таким образом, ВОЗ только что уничтожила любые аргументы в пользу отслеживания контактов. Будут ли Apple и Google удалять свои приложения для отслеживания контактов со своих мобильных устройств? Конечно, нет. Во-первых, эти приложения никогда не касались отслеживания контактов … весь обман всегда был предлогом для полного наблюдения и слежки за пользователями.

Кроме того, CDC говорит, что вирус не может распространяться на поверхности.

Все это находится на вершине CDC, недавно объявившего, что коронавирус также не может распространяться через поверхности. Таким образом, больше нет оправдания для людей, носящих перчатки или дезинфицирующие пакеты или продуктовые сумки. Фактически, согласно новейшим признаниям CDC, больше нет причин избегать рукопожатия.

Таким образом, если коронавирус распространяется только через людей, у которых активно проявляются симптомы, то весь аргумент в пользу того, что все носят маски – то, что нам всем нужно было их носить, потому что никто из нас не знал, распространяли ли мы этот вирус, — мгновенно разрушается.

Немецкие ученые-медики назвали Corona-пандемию глобальной ложной тревогой

Известные немецкие ученые-медики по заказу Министерства Внутренних Дел подготовили большое исследование по разным аспектам COVID-19 и антикризисному управлению в условиях эпидемии и назвали его CORONA. Однако появился информатор, который «слил» этот доклад на 93-страницах в Сеть. Понятно, что в МВД недовольны и хотят наказать информатора.

Ключевые фрагменты отчета медиков – документа CORONA

Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни на одном этапе опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня.

Люди, которые умирают от короны, по сути, являются теми, кто статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении).

Во всем мире, в течение четверти года, было зарегистрировано не более 250 000 смертей от Covid-19, по сравнению с 1,5 миллионами смертей [ 25 100 в Германии] во время волны обычного гриппа 2017/18.

Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов. Нет никаких доказательств, что это была не просто ложная тревога.

Во время коронного кризиса государство зарекомендовало себя как один из крупнейших производителей фейковых новостей.

В докладе основное внимание уделяется “многообразным и тяжелым последствиям коронных мер” и содержится предупреждение о том, что они являются “серьезными”.

Больше людей умирает из-за введенных государством коронных мер, чем они погибают от вируса.

P.S.

только вчера опубликовал статью «Как минимизировать последствия психосоматических войн и прочих инфодемий и карантинов..«, так как не надо даже быть специалистом от медицины, чтобы понимать последствия ИНФОистерии, раскрученной как по команде «ФАС» одномоментно во всем мире по всем каналам СМИ.

ну что ж, если это не фейковая новость, то нас ждут ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ последствия от неё.. – В.Л.

Источник: http://xn--80aesfpfapfkv.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82/