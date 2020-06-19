О юридических нюансах назначения выборов губернаторов в 2020 году

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В нынешнем избирательном цикле большое внимание экспертов оказалось приковано к такому, казалось бы, техническому аспекту процедуры назначения выборов губернаторов, как определение их официального статуса – являются ли они «досрочными» или проходят как «обычные», «плановые».

Это было связано с многократно обсуждавшимся «казусом Левченко» в Иркутской области. Несколько месяцев комментаторы задавались вопросом, должны ли выборы в Иркутской области в 2020 году считаться «досрочными», назначенными в связи с добровольной отставкой Левченко (и тогда экс-губернатор, по ФЗ, не имеет оснований выдвигаться сейчас снова, ведь к ушедшим в отставку "выбранным" губернаторам даже неприменима переходная норма, введённая под "назначенцев", об их праве запросить у президента согласие на досрочное переизбрание)? Или же выборы в Иркутской области в 2020 году надо считать «плановыми», ведь даже не подай Левченко в отставку зимой, то его срок полномочий истекал бы осенью 2020 года и они всё равно должны были состояться в сентябре?

Как и ожидалось, в Иркутской области Заксобрание своим постановлением юридически определило выборы как «досрочные», не став делать подарок КПРФ.

Но странно другое. Анализ решений других Заксобраний показывает, что даже на фоне иркутской интриги единый принцип признания выборов для новых врио губернаторов «досрочными» или «плановыми» не выработан.

Всего в ЕДГ-2020 из 18 регионов, где состоятся прямые выборы глав (плановые или внеплановые), только в 9 случаях (50%) баллотируются новые врио, сменившие прежних глав ранее конца срока их полномочий. Кстати, в ЕДГ-2019, после проблем для Кремля в ряде регионов предыдущей осенью, из 16 прямых выборов врио-новичков выставили сразу в 13 случаях (81%). Да и в ЕДГ-2018 доля новых врио на прямых выборах была заметно выше нынешней – 16 из 22 регионов (73%).

Но если к ЕДГ-2020 в 9 регионах полномочия прежних глав прекращены досрочно и вместо них баллотируются новые врио, то юридический статус выборов как «досрочных» утверждён только в 5 случаях из 9.

В 3 регионах выборы губернаторов в 2020 году будут досрочными в полном смысле этого слова – в Коми, Пермском крае и Севастополе полномочия прежних глав истекали только в 2021-2022 годах. И тут везде предстоящие выборы получили в постановлениях региональных парламентов официальный статус «досрочных» (хотя на сайте ЦИК и избиркома Коми в разделе «Информация о выборах и референдумах» выборы в Коми почему-то проходят как «обычные»).

Из регионов, где полномочия прежних глав истекали уже нынешней осенью, помимо Иркутской области, «досрочный» статус выборов своим постановлением установило Заксобрание Камчатского края. Здесь, кстати, произошла самая поздняя в этом цикле замена губернатора – 3 апреля.

А вот в Еврейской АО, Архангельской области и Калужской области Заксобрания придали дате выборов новых врио «обычный» статус, не став признавать их «досрочными». Хотя здесь, как и на Камчатке и в Иркутской области, полномочия прежних губернаторов истекали осенью 2020 года, и они добровольно ушли в отставку досрочно.

И в Чувашии, где прежнего главу отрешили от должности по жёсткой схеме – утратой доверия президента, Госсовет, тем не менее, тоже назначил «обычные», а не «досрочные» выборы.

Вероятно, на будущее и для профилактики нового "иркутского казуса" (которых просто не случалось ранее) эта коллизия с определением статуса новых выборов всё-таки потребует единообразного решения для всех случаев, когда прежний губернатор не дорабатывает до конца срока своих полномочий.