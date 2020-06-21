Владимир Синяговский: В нашем крае растут важнейшие демографические показатели, увеличивается средняя ожидаемая продолжительность жизни...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский в видеорежиме провел дискуссию с работниками здравоохранения Краснодарского края.

В разговоре приняли участие главный врач Новороссийской больницы ЮОМЦ ФМБА России (Больница моряков) Нина Чугунова, ректор Кубанского медицинского университета Сергей Алексеенко, главный врач онкологического диспансера Михаил Леонов, советник главы города-героя Новороссийск Татьяна Тохадзе, врач-невропатолог Славянской районной больницы Елена Малышева.

Обсудили вопросы организации борьбы с распространением коронавируса в Краснодарском крае, системы подготовки кадров и организации диспансеризации.

В завершении беседы депутат поздравил медиков с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники здравоохранения! Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Профессия медицинского работника во все века пользуется заслуженным почетом и уважением в обществе. В наше время случилось тяжелейшее испытание, в борьбе с которым вы проявили героизм, отвагу, профессионализм и самоотверженность. Спасибо вам за тысячи спасённых жизней в борьбе с новой короновирусной инфекцией!

Своим трудом вы вносите огромный вклад в благополучие Кубани, всей нашей страны, каждой семьи и каждого человека.

В нашем крае растут важнейшие демографические показатели, увеличивается средняя ожидаемая продолжительность жизни.

Спасибо вам, за вашу безграничную преданность профессии, за самоотдачу и целеустремленность.

Желаю всем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким! Мира и добра!" - отметил Владимир Синяговский.