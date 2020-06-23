Все запреты сняты! Чего ждать?

/Тема дня/

Самолетами, поездами, машинами в Сочи повалили десятки тысяч отдыхающих.

На ресепшены отелей выстроились очереди на регистрацию, стремительно заполняются частные гостиницы на всем побережье. Через несколько дней город будет битком набит курортниками. Тем более, заграница по-прежнему закрыта.

Наступил час Икс. Через три-четыре недели мы поймем:

Или нас всех крупно на@бали с коронавирусом и зря мариновали на карантине: все живы, здоровы и счастливы.

Или все правда, и эти толпы людей со всей страны сделают то, чего так боялась последние три месяца администрация Краснодарского края: «обсеменят» друг друга. И накатит та самая вторая волна, которая, в отличие от первой, всерьез и надолго.

Осталось немного подождать. И, по возможности, самоизолироваться. На всякий случай…

Источник: Телеграм