/Тема дня/

Депутат Госдумы Владимир Синяговский обратился к своим землякам

Дорогие земляки, уважаемые друзья!
Ровно 75 лет назад в этот день в городе Москве состоялся военный Парад Победы, исторический Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Во время парада на Красной площади 24 июня 1945 года двести советских бойцов под бой барабанов бросили к стенам мавзолея Ленина двести знамен немецкой армии, которые Красная армия захватила в качестве трофеев.
Имя каждого солдата Великой Отечественной войны золотыми буквами вписано в историю России, в историю всего человечества. Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем пронзительнее и глубже мы ощущаем благодарность ко всем, кто воевал и работал в тылу на пределе человеческих возможностей.
В этот праздничный день желаю всем крепкого Здоровья, благополучия в каждый дом! Мира и добра!
Владимир Синяговский.
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Владимир Синяговский обратился к своим землякам

Русфонд обращается...

Школьникам расскажут о цифровой репутации и креативном мышлении в онлайн-лагере «Профессия мечты»

Количество пассажиров, отправленных в мае с крупнейших вокзалов увеличилось вдвое

Только половина краснодарцев всегда пристегивается ремнем безопасности