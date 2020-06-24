Депутат Госдумы Владимир Синяговский обратился к своим землякам

/Тема дня/

Дорогие земляки, уважаемые друзья!

Ровно 75 лет назад в этот день в городе Москве состоялся военный Парад Победы, исторический Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Во время парада на Красной площади 24 июня 1945 года двести советских бойцов под бой барабанов бросили к стенам мавзолея Ленина двести знамен немецкой армии, которые Красная армия захватила в качестве трофеев.

Имя каждого солдата Великой Отечественной войны золотыми буквами вписано в историю России, в историю всего человечества. Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем пронзительнее и глубже мы ощущаем благодарность ко всем, кто воевал и работал в тылу на пределе человеческих возможностей.

В этот праздничный день желаю всем крепкого Здоровья, благополучия в каждый дом! Мира и добра!

Владимир Синяговский.