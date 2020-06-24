"Мы против отставки нашего главы"

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Жители села Кабардинка, что входит в состав МО Геленджик, ведут сбор подписей под петицией в адрес Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Граждане решили поддержать своего главу администрации сельского округа Григория Кялова. Он проработал много лет в этом поселении. Сделал много полезного. Но стал не угоден новому главе Геленджика господину Александру Богодистову, как считают люди.

Кстати, отметим, что Кялов из команды предыдущего главы курорта Виктора Хрестина, один из немногих, кто остался работать в администрации.