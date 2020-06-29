Юристы призывают не пускать на голосование по Конституции РФ людей без средств защиты

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Региональная временная рабочая группа СПЧ по городу Москве предлагает обеспечить членов комиссии дополнительными средствами защиты, а для голосующих автомобилистов выделить дополнительно бесплатное время на стоянке.

При этом они просят ограничить доступ к участкам лиц у которых не будут средства защиты.

Во время плебисцита рядом с участками для голосования, автомобилистам выделят бесплатно 30 минут, чтобы они успели выразить свою позицию к внесённым в Конституцию поправкам. Соответствующее письмо на имя московского градоначальника в мэрию направила московская временная рабочая группа при СПЧ. В письме говорится, что традиционно местами расположения участков для голосования являются школы, куда многие граждане желающие отдать свой голос, будут добираться на автомобилях. Но рядом с образовательными учреждениями висит дорожный знак 3.28, который запрещает только стоянку, но не остановку до 5 минут. Но этого времени, пишут авторы, не хватает для голосования, поэтому они предлагают увеличить срок остановки до получаса, чтобы желающий смог проголосовать.

Также члены Московской региональной временной рабочей группы (РВРГ) призывают обеспечить средствами индивидуальной защиты всех сотрудников и не пускать на избирательные участки голосующих без средств защиты: "Мы знаем, что коронавирус не обязательно проявлет симптомы, – говорит заслуженный адвокат Людмила Айвар. – Здоровый с виду человек может быть носителем вируса. Поэтому, с моей точки зрения, тех кто не соблюдает меры безопасности пускать на участки нельзя". Она считает, что здоровье людей, их безопасность важнее всего. "На участках должны быть одноразовые маски, перчатки и ручки, для голосующих. На избирательные участки в Москве, с учетом дистанционного голосования, придёт не так много людей, столпотворения не будет", – сказала Айвар.

В свою очередь член ассоциации политических юристов Максим Дыманов считает, что необходимо особое внимание уделить членам участковых комиссий, которые будут вести подсчёт голосов: "ЦИК, в данном случае, побеспокоились о безопасности граждан и учли все требования Роспотребнадзора по голосованию лиц с симптомами заболевания. Но необходимо уделить особое внимание и членам участковых комиссий, которые будут вести подсчет голосов". Дыманов сообщил, что РВРГ СПЧ по городу Москве предложила осуществлять подсчёт голосов на отдельном столе "не смешивая с общей массой бюллетеней, а членам комиссии должны быть обеспечены дополнительными средствами защиты".

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский:

- Для волеизъявления граждан по плебисциту по поправкам внесённым в Конституцию, созданы все условия. ЦИК РФ совместно с региональными рабочими группами при СПЧ РФ наблюдают за происходящими процессами, вносят свои предложения. Создан штаб для приема экстренных историй, куда может позвонить любой человек, увидевший нарушения. Призываю все прийти и проголосовать.