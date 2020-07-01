Голосование за поправки в Конституцию состоялось! Что дальше?

/Тема дня/

Поздравляем всех с успешно проведенным народным референдумом. Явка в 65% - достойный результат. Впереди анализ. В первую очередь, социально-политической ситуации в регионах. Внутри регионов есть возможность выявить протестные муниципальные образования.

Нужно понять причины. Предпринять определенные шаги для нормализации обстановки в них. И не только за счет кадровых изменений. Хотя их избежать, видимо, не придется.

Электронное голосование доказало свою жизнеспособность. И в первую очередь выбило повестку дня у оппонентов. Потому что реальный расклад настроений москвичей теперь "не спрятишь" за обвинениями в манипуляциях и вбросах.

Многодневное голосование тоже, думается, теперь приживется в стране. При чем на всех уровнях выборов. Может не неделю, но 3-4 дня совершенно логично могут стать нормой.

Ну что - думаем, анализируем. И главное, ждем следующих инициатив Президента по государственной системе.

Андрей Фонарев