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Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей

Следствие просит арестовать на два месяца замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, не называя имен задержанных, сообщила, что бизнесмена и чиновника Минобрнауки подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, предпринимательница в 2016 году получила от министерства подряд и заключила договоры с подконтрольными ИП.

Полностью выполнять контрактные обязательства она не собиралась.

Результаты работ, не соответствующие условиям договоров, принимал сообщник — чиновник из министерства.

В МВД добавили, что у задержанных прошли уже более 30 обысков.

Как сообщили РИА Новости в Минобрнауки, ведомство оказывает содействие в расследовании.

Источник: https://ria.ru/20200703/1573866812.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru

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Категория: Новости / Тема дня

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