5 июня - День работников морского и речного флота России

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел встречу с работниками торговых портов Черного моря. Разговор шел об итогах народного голосования за поправки в Конституцию России, о реализации национальных проектов на территории Краснодарского края.

Завершилась встреча поздравлениями ветеранов и работников отрасли с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны флота и береговых служб! С большой радостью поздравляю всех вас с профессиональным праздником!

Водный транспорт для территорий Краснодарского края всегда имел особое значение. Обеспечивая внутренние и международные пассажирские и грузовые перевозки, он всегда играл значимую роль в социально-экономическом развитии страны, в укреплении межрегиональных и международных связей и по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортного комплекса.

Флотские традиции, складывавшиеся веками, приумножаются и передаются молодежи. В этом большая заслуга ветеранов отрасли и преподавателей профильных учебных заведений. Именно они обучают ребят, делятся опытом и знаниями, формируя особое отношение к профессии.

В этот праздничный день выражаю слова благодарности за ваш ответственный труд на благо родной Кубани и России.

Желаю всем вам больших профессиональных успехов, удачи, здоровья и счастья!" - отметил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.