Партия Роста имитировала выдвижение кандидата на пост губернатора Краснодарского края.

/Тема дня/

Бизнесмен является учредителем и генеральным директором ООО “Управляющая компания Сервис-сити” из Крымска.

Давайте посмотрим, каким бы мог быть Краснодарский край при губернаторе от “Партии роста”.

В ходе проверки был выявлено, что юридическим лицом ООО «УК Сервис-Сити» нарушаются лицензионные требования, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, а именно:

- не проведена диагностика внутридомового газового оборудования в связи с истечением срока эксплуатации в многоквартирных домах: г. Крымск, ул. Адагумская,127/1, 139, 141, 143, 155, ул. Комсомольская, 20, ул. Коммунистическая, 2, ул. Комарова, 36, ул. Ленина, 203, ул. Пролетарская, 45, ул. Свердлова, 134, 136, 138, ул. Фадеева, 25, 29, ул. Лагерная, 140А;

- выявлено отслоение окрасочного слоя газопроводов, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов: г. Крымск, ул. Адагумская, 127/1, ул. Адагумская, 139, ул. Адагумская, 141, ул. Адагумская, 143, ул. Адагумская, 155, ул. Адагумская, 241, ул .К. Либкнехта, 2, ул. Комсомольская, 20, ул. Коммунистическая, 2, ул. Комарова, 36, ул. Крепостная, 66, ул. Ленина, 203, ул. Линейная, 2Б, ул. Лагерная, 140А, ул. М. Гречко, 106, ул. М. Гречко, 108, ул. М. Жукова, 16Б, ул. Пролетарская, 26, ул. Пролетарская, 45, ул. Свердлова, 134, ул. Свердлова, 136, ул. Свердлова, 138, ул. Свердлова, 140, ул. Спартака, 3, ул. Синева, 34, ул. Таманская, 9, ул. Фадеева, 23, ул. Фадеева, 25, ул. Фадеева, 31;

- ослабление креплений газопроводов, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов: г. Крымск, ул. Фадеева, 25, ул. Ленина, 203, ул. Адагумская, 155;

- не проведение работ по техническому обследованию вентиляционных каналов, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов: г. Крымск ул. Адагумская, 127/1, 139, 141, 143, 155, 241, ул. Ворошилова, 4, ул. К. Либкнехта, 2, ул. Комсомольская, 20, ул. Коммунистическая, 2, ул. Комарова, 36, ул. Крепостная, 66, 68, ул. Ленина, 203, ул. Линейная, 2Б, ул. Лагерная, 140А, ул. М. Гречко, 106, 108, ул. М. Жукова, 16Б, ул. Пролетарская, 26, 45, ул. Свердлова, 134, 136, 138, 140, ул. Спартака, 3, ул. Синева, 34, ул. Таманская, 9, ул. Фадеева, 23, 25, 29, 31;

- разрушение кладки оголовков вентиляционных шахт многоквартирных домов: г. Крымск, ул. Адагумская, 139, 141, ул. Синева, 34. /судебное решение по делу от 18.02.2020