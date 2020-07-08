МУЖ И ЖЕНА — ОДНА ВЕЛИЧИНА: КАК ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ БРАКИ

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Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку?

Сколько многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам и детей, но и бабушек с дедушками? Эту информацию можно получить только при проведении переписей. В День семьи, любви и верности рассказываем, как Всероссийская перепись населения будет учитывать браки и почему по результатам переписей женщин, считающих себя замужними, оказывается больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.

Детальный анализ состава российских семей возможен только на основе данных, полученных с помощью переписи населения. Административные источники не дают представления о брачно-семейных отношениях в обществе, потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения в возрасте 16 лет и старше составляет 119,7 млн человек, в том числе 65,5 млн женщин и 54,2 млн мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн женщин. Никогда не состояли в браке 13,2 млн мужчин и 10,8 млн женщин. Официально разведенных и разошедшихся 4 млн и 7,6 млн соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены шесть категорий брачного состояния:

состою в зарегистрированном браке;

состою в незарегистрированном супружеском союзе;

разведен(а) официально (развод зарегистрирован);

разошелся(лась);

вдовец, вдова;

никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.

Данные по незарегистрированным бракам можно получить только в результате переписей населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии в браке по самоопределению. Интересно, что женщины, состоящие в партнерских отношениях, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при проведении переписей населения. Эксперты полагают, что здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится оформить отношения официально. По данным переписи 2010 года, число супружеских пар (находящихся в зарегистрированном и незарегистрированном браке) составило 33 млн. Из общего числа супружеских пар в незарегистрированном браке состояли 4,4 млн, или 13%.

Государственные социальные программы, типы и размеры льгот зависят от результатов переписи населения. Например, госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала была запущена после анализа данных переписи населения 2002 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год. 27 июня нынешнего года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года.

Источник: Медиаофис ВПН-2020