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Площадка «Полли» порадует собаководов и их питомцев

Разрешение на земельный участок выдала администрация города, а вот реализовывали проект добровольцы. Члены сообщества собаководов «Полли»  своими силами навели порядок и обустроили заброшенный пустырь. 

Вся территория разделена на зоны «собачьей активности».

Самая первая – «тамбурная» зона для нахождения собак на поводках. Далее идут зоны для тренировок по многоборью и другим видам собачьего спорта – волклимбингу, дог пуллеру, аджилити, фрисби, а также площадка для занятий по трюковой дрессировке, фристайлу, силовым дисциплинам для четвероногих. 

Открывшаяся площадка – комфортное место не только для собак, но и для их владельцев. Здесь есть уголок со скамейками и столами для чаепития. Предусмотрен заезд для тех, кто привез питомца на машине. Имеется ночное освещение для поздних прогулок с собаками. Нет проблем с уборочным инвентарем. 

Площадка для выгула собак расположена неподалеку от спортивного комплекса «Патриот» (в районе «взлетки»). Работает она с 6 утра до 23 вечера. Вход – бесплатный.  

Правила пользования (а они вывешены для всеобщего обозрения) просты и демократичны. «Убирайте за своим питомцем, самостоятельно выбирайте одну из зон, гуляйте, консультируйтесь со специалистами и тренерами по вопросам воспитания своего питомца, – напутствует гостей площадки руководитель сообщества «Полли» Игорь Карацуба.

В ближайшее время волонтеры намерены оборудовать зону для занятий канистерапией - есть такой метод лечения и реабилитации людей с помощью специально обученных собак.  

Также организация собаководов намерена инициировать создание еще одной специальной площадки для выгула собак в нашем городе.

Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-16072020164644-71517/

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