С 1 августа газ подорожает: россияне покроют убытки "Газпрома"

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С 1 августа цена на газ для россиян вырастет на 3%. Федеральная антимонопольная служба выступала против увеличения стоимости: сейчас с доходами у граждан все очень плохо. Однако газовому лобби удалось продавить повышение.

Оно и понятно: компании несут большие потери на внешних рынках. Между тем газом в России пользуется около 99 млн человек, другие граждане нашей страны отапливают дома как могут. Если «национальное достояние» продолжит покрывать убытки за счет населения, потребители откажутся от его услуг и перейдут на дрова и уголь.

Оптовая стоимость газа для столицы и области составит 3 тыс 921 рубль за тысячу кубометров - на 114 рублей дороже, чем летом прошлого года. Напомним, в 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%.

Нынешнее решение властей по газу не обошлось без дискуссий. Изначально планировалось повысить тарифы на газ в среднем на 5% с 1 июля, но ФАС и некоторые другие ведомства выступили против. В результате после долгих обсуждений был достигнут компромисс — 3% с 1 августа.

Всего же, с 2014 года газ для россиян подорожал почти на 20%. Фактически такая тенденция обусловлена попыткой «Газпрома» компенсировать выпадающие доходы из-за падения цены на газ на зарубежных рынках за счет внутреннего. С 2014 года биржевые цены на природный газ обвалились почти на 40%, а по итогам 1 квартала 2020 года по отчетности по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) убытки «Газпрома» достигли рекордной цифры в 116 млрд. руб.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает: «На россиянах рост тарифов на газ отразится ускорением инфляции. Особенно негативно рост цен скажется на тех, у кого высока доля продуктов, услуг за ЖКХ и вещей первой необходимости в потребительской корзине».

Попытка переложить эти убытки на людей, принявших на себя удар пандемии и последствий самоизоляции, видится несвоевременной и несправедливой, говорит директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. Она считает, что необходимо было обсуждать более решительно возможность компенсации этих убытков из бюджета.

Люди уже страдают от того, что с 1 июля повысились остальные коммунальные тарифы примерно на 4%, а многие потеряли работу и существенную часть доходов. Накануне были озвучены новые цифры по официальной безработице, уже настигшей 3 млн. человек, и даже по оптимистическим прогнозам за следующие полгода количество безработных может увеличиться до 5 млн.

«В результате собираемость платежей по ЖКХ упадет еще сильнее. Уже сейчас платежи снизились в некоторых регионах на 40%, а кое-где на 60-70%, и можно прогнозировать дальнейшее падение возможности людей оплачивать коммунальные счета, — предупреждает Чернышова. — Повышение тарифов на газ, как и остальных тарифов, вопреки ожиданиям, не приведет к росту сумм платежей, поскольку все меньше плательщиков будут способны выделить на это суммы из своих сократившихся доходов».

Собеседники «МК» убеждены в том, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии, просто перестанут оплачивать коммуналку (все-таки, это не еда и не лекарства!), тем более что до 1 января 2020 года за подобное нарушение не будет штрафов и отключений.

Сейчас доступ к газу в России имеют около 68% населения или 99 млн., по подсчетам Чернышовой. Остальные 47 млн наших соотечественников пользуется иными источниками энергии, например, электричеством, а часть россиян до сих пор отапливает дома углем и дровами, поскольку не может себе позволить дорогостоящее подключение к газовым коммуникациям.

Источник: https://www.mk.ru/