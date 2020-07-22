Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Важное

/Тема дня/

Премьер-министр РФ отчитался перед депутатами Госдумы за первые полгода работы правительства.

Впервые в отчете главы кабмина перед Госдумой задействованы слайды.

Мишустин представил пять основных принципов своего правительства.

-Все ресурсы государства использовать для потребностей людей

-Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия

-Подавать пример этичного поведения

-Работать совместно, невзирая на ведомственные границы команды

-Результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов

По словам Мишустина, в настоящее время меняются требования ко всем элементам государства, а в частности к правительству. Поэтому требования к институтам развития в России пересмотрят, контролировать их будут в режиме реального времени.

«Институты развития - нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений».

Также Мишустин озвучил 10 главных направлений деятельности Правительства.

-Повышать качество жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы.

«Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем еще полгода назад, но базовые ценности остались неизменными. Это - служить людям, работать командой и добиваться результата. Мы делаем это ради повышения качества жизни каждого человека в нашей стране. Нет ничего важнее благополучия, здоровья людей, возможностей для их развития, счастливого будущего детей»

-Бороться с бедностью.

Различные формы поддержки получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 миллионов детей. На эти цели выделили около 600 млрд рублей.

Тем, кто остался без работы из-за пандемии, правительство продлило на три месяца выплату пособий.

-Создать систему «одного окна» по предоставлению услуг малому бизнесу.

Например, на выплату зарплат бизнесу во время пандемии было выдано беспроцентных кредитов на 93 млрд рублей и т.п.

-Поддержать развитие внутреннего туризма.

15 млрд рублей выделят на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России. В зависимости от тура туристы могут получить компенсацию от 5 до 15 тысяч рублей. В программу включено 51 направление.

-Продолжить перевод экономики в «цифру».

Так, к 2024 году набор в вузы на IT-специальности будет увеличен в 2,5 раза.

-Дополнить традиционное образование, которое останется, цифровыми технологиями.

20 августа по каждому региону в зависимости от эпидситуации будет приниматься решение, когда ученики вернутся в школы.

-Устранить проблемы, возникшие при оптимизации здравоохранения.

Внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической и инфекционной службам.

-Обновить отраслевые планы импортозамещения.

«К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску»

-Утвердить Национальную программу социально- экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

-Создать точки роста в регионах.

По всей стране должны появиться крупные экономические центры. 10 самых депрессивных регионов получат по 5 миллиардов рублей до 2024 года на запуск проектов.

Источник: @Gubery