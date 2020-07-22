Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Важное
Премьер-министр РФ отчитался перед депутатами Госдумы за первые полгода работы правительства.
Впервые в отчете главы кабмина перед Госдумой задействованы слайды.
Мишустин представил пять основных принципов своего правительства.
-Все ресурсы государства использовать для потребностей людей
-Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия
-Подавать пример этичного поведения
-Работать совместно, невзирая на ведомственные границы команды
-Результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов
По словам Мишустина, в настоящее время меняются требования ко всем элементам государства, а в частности к правительству. Поэтому требования к институтам развития в России пересмотрят, контролировать их будут в режиме реального времени.
«Институты развития - нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений».
Также Мишустин озвучил 10 главных направлений деятельности Правительства.
-Повышать качество жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы.
«Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем еще полгода назад, но базовые ценности остались неизменными. Это - служить людям, работать командой и добиваться результата. Мы делаем это ради повышения качества жизни каждого человека в нашей стране. Нет ничего важнее благополучия, здоровья людей, возможностей для их развития, счастливого будущего детей»
-Бороться с бедностью.
Различные формы поддержки получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 миллионов детей. На эти цели выделили около 600 млрд рублей.
Тем, кто остался без работы из-за пандемии, правительство продлило на три месяца выплату пособий.
-Создать систему «одного окна» по предоставлению услуг малому бизнесу.
Например, на выплату зарплат бизнесу во время пандемии было выдано беспроцентных кредитов на 93 млрд рублей и т.п.
-Поддержать развитие внутреннего туризма.
15 млрд рублей выделят на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России. В зависимости от тура туристы могут получить компенсацию от 5 до 15 тысяч рублей. В программу включено 51 направление.
-Продолжить перевод экономики в «цифру».
Так, к 2024 году набор в вузы на IT-специальности будет увеличен в 2,5 раза.
-Дополнить традиционное образование, которое останется, цифровыми технологиями.
20 августа по каждому региону в зависимости от эпидситуации будет приниматься решение, когда ученики вернутся в школы.
-Устранить проблемы, возникшие при оптимизации здравоохранения.
Внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической и инфекционной службам.
-Обновить отраслевые планы импортозамещения.
«К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску»
-Утвердить Национальную программу социально- экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.
-Создать точки роста в регионах.
По всей стране должны появиться крупные экономические центры. 10 самых депрессивных регионов получат по 5 миллиардов рублей до 2024 года на запуск проектов.
Источник: @Gubery