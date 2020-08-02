2 августа - День железнодорожника!

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С работниками и ветеранами железных магистралей Кубани в профессиональный праздник провел встречу депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Разговор депутат начал с поздравления: "Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - днём железнодорожника!

Невозможно найти человека, который хотя бы раз не воспользовался услугами железнодорожного транспорта, трудно представить современную жизнь без железной дороги, которая прочно заняла важное место в системе жизнеобеспечения страны. Ведь бесперебойная работа железнодорожного транспорта– это гарантия стабильности экономики, одна из основ обороноспособности государства."

Краснодарский край – надежное звено транспортной системы России. Кубань и компания РЖД с каждым годом расширяют сотрудничество в научно-технической сфере, делая перевозки еще более безопасными, экономичными и надежными.

Благодаря самоотверженному труду, профессионализму, ответственному отношению к делу укрепляется и динамично развивается вся транспортная система страны, обеспечивающая стабильное функционирование российской экономики.

В ходе встречи были затронуты различные вопросы жизни железнодорожников и их семей.