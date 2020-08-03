Кубанскому комсомолу - 100 лет

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Нам же выпала честь жить и работать на рубеже 70-80 годов и практическими делами наполнять историю молодежной общественно-политической организации Краснодарского края, которая на тот период времени насчитывала в своих рядах 500 тысяч человек.

Молодежь, со свойственной ей инициативой и романтикой трудилась на Всесоюзных и краевых ударных стройках, в составе студенческих строительных отрядов, в ученических производственных бригадах. В те годы стабильно работали промышленные предприятия в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Кропоткине, Тихорецке, что позволяло молодежи приобретать профессиональный и жизненный опыт под началом старших и опытных наставников.

Это было время активного внедрения интенсивной технологии производства сильной и ценной пшеницы, появления новых сортов кукурузы, производства высокобелковой сои, взращивания свеклы без применения ручного труда. Во всех этих новациях активно участвовали молодые производственники.

Руководство края считало делом чести достичь производства 1 миллиона тонн кубанского риса. Становление целой армии кубанской молодежи в те годы было связано с этой амбициозной задачей. Молодые проходили серьезную производственную школу, принимая участие в возделывании новой культуры для Кубани. По инициативе крайкома комсомола работала школа молодого рисовода под руководством талантливого ученого, учителя, академика, директора Всесоюзного института риса Е.П. Алешина. Многие ученики этой школы стали учеными, руководителями предприятий, героями труда, радетелями земли Кубанской. Если говорить о сельском хозяйстве в целом, все первые секретари сельских районов знали, сколько необходимо иметь зерен в початке кукурузы, чтобы получать 100 центнеров с гектара, сколько клейковины должно быть в сильной пшенице, знали агротехнику обработки довольно капризной сои. Первый секретарь Лабинского горкома комсомола - руководитель лучшего хозяйства в крае, герой труда Кубани Неженец А.В. добился урожайности кукурузы в 100 центнеров, а сою объявил комсомольской культурой.

Встреча ветеранов комсомола, посвященная 100-летию комсомола Кубани. Ст. Полтавская, Красноармейского района (май, 2919).Участники встречи собираются у стелы «100-лет ВЛКСМ».

Комсомол был кадровым резервом власти. Этой школы сегодня не хватает. В городе-герое Новороссийске, при поддержке ЦК ВЛКСМ, мы открыли клуб «Малая земля», куда съезжались молодые люди по линии БММТ «Спутник» со всей страны для участия в операции «Безкозырка». В последующем нам удалось ее сделать Всесоюзной. В год 35-летия Победы в ВОВ мы провели грандиозную Всесоюзную встречу летчиков-героев и дважды героев Советского Союза. В крае, в преддверии этого мероприятия и после, были воздвигнуты монументы в виде самолетов в ознаменование нашей победы в Великой Отечественной войне в небе над «Голубой линией».

В Тимашевске были организованы и подведены итоги Всесоюзной экспедиции «Материнская Слава». В очередной раз вся страна поклонилась Епистинии Степановой, девять сыновей, которой погибли на фронтах Отечества, защищая Родину. Создан мемориальный сквер, воздвигнут монумент, полностью обновлен музейный комплекс. Спустя 33 года с помощью Министерства обороны, общественного Совета, под руководством А.Н. Каньшина, была проведена Всероссийская акция «Сердце солдатской матери», которая, в настоящее время, стала традицией.

Конкурс - международный молодёжный фестиваль политической песни «Красная гвоздика» в Сочи проходил с 1967 по 1990 годы. Одна из целей фестиваля — объединить творческие силы народов мира. В конкурсе принимали участие певцы из разных стран.

Через несколько лет при поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина и по инициативе Фонда пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры и искусства «Музфонд» в 2014 году фестиваль был возобновлен как международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика». Позже к его названию было добавлено «имени И.Д. Кобзона».

Вспоминая эти годы, могу сказать, что наш земляк, легендарный Юрий Васильевич Силантьев - Лауреат премии Ленинского комсомола, народный артист СССР, дирижер Всесоюзного симфонического оркестра, был хранителем фестиваля и вместе с Александрой Николаевной Пахмутовой и Иосифом Давидовичем Кобзоном они воспитали не одну сотню талантливых артистов. Эта тройка одаренных людей сделала очень много в воспитании граждан нашей страны.

Долгие годы Александра Николаевна Пахмутова была председателем жюри фестиваля, а Николай Николаевич Добронравов всегда был рядом.

Иосиф Кобзон совместно с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Тяжельниковым Е.М., Пастуховым Б.Н., Мишиным В.М. был организатором юбилейных встреч комсомольцев СССР, которые проходили в Кремлевском дворце, в новой России. Он был нашим надежным соратником и другом.

На снимке - первые секретари ГК и РК ВЛКСМ Краснодарского края (апрель, 1981). В середине - А.Н. Пахмутова. Слева, в первом ряду, - Александр Маслов, первый секретарь Крайкома ВЛКСМ.

Победителем стала и получила первую премию Тамара Гвердцители (СССР). Сегодня она народная артистка Российской Федерации и Грузии.

В то время активно пропагандировались научные и космические достижения. Наши земляки космонавты прославляли свою родину Кубань. Именно тогда появилась «Федерация кубанской космонавтики», возглавлял которую долгие годы Э.М. Трахов, наш комсомольский друг. Впервые в стране было внедрено в сельском хозяйстве аэрокосмическое прогнозирование за счет метода спектрального анализа.

Широчайших зарубежных и интернациональных связей достигло Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник». Руководил в то время этой структурой Павел Колесников. Опыт работы БММТ «Спутник» с различными категориями молодежи дважды был одобрен ЦК ВЛКСМ.

Преемственность поколений молодежи была напрямую связана и с пионерским движением. Эффективно работала школа актива в пионерском лагере «Орленок», который 12 июля этого года отметил свое 60-летие. А в те далекие комсомольские времена «Орленок» служил не просто местом отдыха детей, но и базой обучения комсомольского и пионерского актива.

Краевой семинар первых секретарей ГК и РК ВЛКСМ в п/л «Орленок» (лето, 1982). На катере в акватории пионерского лагеря.

Все комсомольские дела находили отражение на страницах любимой газеты «Комсомолец Кубани», главным редактором которой был долгие годы Виктор Ламейкин, ныне главный редактор газеты «Вольная Кубань», герой труда Кубани, почетный гражданин города Краснодара.

Тот, кто однажды пришел в эту замечательную гавань под названием «Комсомол», не забудет ее никогда. Потому что «комсомол» олицетворяет нашу молодость, нашу дружбу, гордость за участие в великих свершениях родной Кубани и страны.

К великому сожалению, в связи с пандемией, нет возможности встретиться с друзьями моей комсомольской молодости. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия! Берегите себя!

С праздником, дорогие друзья!

Источник: http://ngkub.ru