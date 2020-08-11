Два вице-мэра Анапы покинули посты

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В Анапе свои посты покинули два заместителя главы администрации: Сергей Петров и Анжелика Бузунова. Оба они были связаны со сферой строительства.

Первый курировал вопросы капстроительства, санаторно-курортного комплекса, туризма, архитектуры и градостроительства. Бузунова же отвечала в мэрии за вопросы ЖКХ, транспорта, связи, а также работу архивного и жилищного отдела.

Их отставку принял Василий Швец, подписавший документы, освобождающие чиновников от должности. «По нашей информации, это не последние кадровые решения Василия Швеца на этой неделе», - сообщает при этом Telegram-канал «Красная35».

Напомним, сам Швец был недавно назначен исполняющим обязанности главы Анапы после того, как в отставку подал его предшественник Юрий Поляков. Тот сделал это после резкой критики губернатора Вениамина Кондратьева, возмутившегося нарушениями в сфере градостроительства – в частности, застройкой прибрежной полосы.

Позднее специальная комиссия выявила там 112 нарушений градостроительных норм. Аналогичные проверки начаты в Горячем Ключе, Северском районе и Новороссийске.

Источник: https://kuban.mk.ru/