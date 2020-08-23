Специально для канала "Россия не Европа" Владимир Рогов

/Тема дня/

Навальный - пиратская копия Троцкого.

20 августа 1940 года в своём доме в Мексике был убит Лев Давидович Троцкий.

20 августа 2020 года отравился Алексей Анатольевич Навальный.

Совпадение? Не думаю!

Время для сакральной жертвы выбрано наилучшим образом:

- за три недели до единого дня голосования (ЕДГ), к которому правящая партия подходит не в лучшей форме;

- продолжаются протесты в Хабаровске;

- начались протесты в Башкирии;

- усиливается протестная активность в других регионах;

- ожидаемое осенью падение уровня жизни как следствие принудительной самоизоляции и резкого снижения доходов федерального бюджета из-за обрушения цен на энергоносители;

- дестабилизация в Белоруссии из-за провала политики в отношении режима Лукашенко и его "многовекторности", больше напоминающей беспорядочные половые связи.

Теперь случай с Навальным - в качестве вишенки на многослойном торте дестабилизации в России, который готовят западные кулинары при активном участии местной либеральной "илитки".

В наше время сплошных симулякров, какая революция - такой и "Троцкий".