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Эксперты: в пяти регионах России на выборах может повториться «хабаровский сценарий».

Михаил Дегтярев имеет наихудший рейтинг устойчивости среди российских губернаторов, однако в Хабаровском крае выборы запланированы лишь на 2021 годПресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Пять ставленников Кремля имеют высокий риск не победить в первом туре на выборах губернаторов, намеченных на 13 сентября. Такую оценку ситуации дал коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» в седьмом рейтинге устойчивости глав регионов. В группе риска оказались исполняющие обязанности губернаторов Иван Белозерцев в Пензенской области, Игорь Кобзев в Иркутской области и Александр Цыбульский в Архангельской области. Второй тур на выборах аналитики также предрекают губернаторам Сергею Ситникову (Костромская область) и Вениамину Кондратьеву (Краснодарский край).

Кампании еще четырех губернаторов имеют средние риски продлиться на второй тур: в эту группу попали Василий Голубев (Ростовская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Владимир Уйба (врио главы Республики Коми) и Дмитрий Махонин (врио губернатора Пермского края).

«Пандемия коронавируса, последовавшие за ней локдаун и рост социально-экономической напряженности, а также новый виток антиистеблишментных настроений на Дальнем Востоке (а затем и на Западе — во внешнем контуре Беларуси) вместе задают напряженный контекст перед единым днем голосования в российских регионах, — отмечают эксперты. — Высокое представительство действующих глав регионов [на выборах] несет в себе ряд определенных рисков. Во-первых, запрос на обновление власти и элиты сохраняется. Во-вторых, наглядный пример поражения инкумбентов по итогам вторых туров в 2018 году все еще мотивирует оппозиционных кандидатов на активность».

Попавшие в группу риска губернаторы допустили серьезные имиджевые ошибки, либо не успели завоевать доверие избирателей. Так, пермского врио губернатора Дмитрия Махонина почти не знают в регионе, а образ «варяга», присланного федеральным центром, усиливает негативный эффект от неактивной избирательной кампании. Глава Иркутской области Игорь Кобзев был назначен без согласования с местными элитами и обладает низкой степенью публичности, при этом у него есть сильный оппонент в лице коммуниста Михаила Щапова. Против Александра Цыбульского сыграла неудачная попытка объединения региона с Ненецким автономным округом, которая испортила рейтинг не только ему, но и врио главы НАО Юрию Бездудному.

Эксперты констатируют, что в этих условиях власти прибегли к проверенным в прошлом году методам сохранения рейтинга инкумбентов. Например, Дмитрий Махонин, Игорь Кобзев, а также Владимир Уйба (Коми) и Владимир Солодов (Камчатский край) идут на выборы как самовыдвиженцы, не используя партийный бренд «Единая Россия». Администрации также купируют возможные риски, не допуская на выборы активных кандидатов: так, в Архангельской области не был зарегистрирован один из лидеров экологического протеста на Шиесе Олег Мандрыкин, а в Пермском крае — ресурсный предприниматель Александр Репин.

«Это не исключает неожиданных поворотов в виде протестного голосования за кандидатов, не обладающих ни известностью, ни влиянием. Достаточно вспомнить победу малоизвестного партийного юриста Валентина Коновалова на волне протестного голосования в Хакасии в 2018 году или относительно недавнюю победу 30-летней домохозяйки Анны Щекиной на выборах мэра Усть-Илимска в Иркутской области», — комментируют аналитики.

Авторы доклада также отмечают низкую устойчивость недавно назначенного врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, который сразу по приезду в регион после ареста избранного губернатора края Сергея Фургала начал позиционировать себя как ставленник федеральных властей, в то время как протестующие против ареста Фургала жители региона ориентированы на местный патриотизм.

«Без демонстрации эмпатии и присоединения к эмоции протестующих, преодолеть недоверие жителей края за счет даже невероятного и сверхпрофессионального менеджмента кажется задачей невыполнимой», — считают в «Минченко консалтинг». Аналитики считают, что выборы нового руководителя Хабаровского края станут наиболее конфликтными и непредсказуемыми, однако они запланированы на осень 2021 года.

Александр Цыбульский (в центре) сумел оседлать тему экологических протестов, однако испортил первое впечатление о себе попыткой объединения региона с НАОИван Малыгин / сайт правительства Архангельской области

Среди губернаторов, которые не идут на выборы в этом году, наивысший риск отставки имеют глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, регион которого стал центром протестов против коронавирусных ограничений, а также глава Ульяновской области Сергей Морозов, рекордное время пребывающий на своем посту. Кроме того, в группе риска оказались Владимир Сипягин (Владимирская область) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия), которые стали губернаторами вопреки воле федерального центра на протестной волне в 2018 году, не встроились в патронажные сети федеральных элит и имеют низкую степень доверия со стороны Кремля. На низкую устойчивость губернаторов такого типа указывают, в том числе, недавний арест избранного в тот год Сергея Фургала и досрочная отставка главы Иркутской области Сергея Левченко.

Источник: https://www.znak.com