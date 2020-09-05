Новый прожиточный минимум установили на Кубани

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Определена величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года.

Ее размер составляет: в расчете на одного человека – 11397 рублей, для трудоспособных граждан – 12298 рублей, для пенсионеров – 9375 рублей, для детей – 11114 рубля, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни. С помощью этого показателя оценивают уровень жизни населения страны. Сумму прожиточного минимума устанавливают ежеквартально, опираясь на данные регионального Управления Федеральной службы государственной статистики . Сотрудники управления предварительно изучают цены на продукты, товары и услуги, а также расходы по обязательным платежам и сборам. В I квартале 2020 года величина прожиточного минимума в регионе составляла 10805 рублей.

Прожиточный минимум важен при разработке и запуске региональных социальных программ и инициатив. Сумму выплат учитывают при выплатах государственной социальной помощи малоимущим людям и при формирования бюджета Краснодарского края.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения в Москве составляет 17129 рублей, в Санкт-Петербурге - 11 561 рубль.

Источник: https://kuban.mk.ru/