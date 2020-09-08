Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» подготовил памятку для тех, кто давно хотел помогать другим, но не знал, с чего начать.

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Помогать напрямую на личную карту или через благотворительные фонды? Вопрос риторический.

Но важно выбрать фонд, которому можно доверять. Например, список проверенных благотворительных организаций вы можете найти на сайте nuzhnapomosh.ru

Проще всего сделать первое пожертвование на конкретную цель. Поддержите выбранный вами сбор небольшой суммой и посмотрите, как организация отчитывается о потраченных средствах.

Если вы уже неоднократно помогали благотворительной организации и хотите дальше поддерживать её, можно подписаться на регулярные платежи. Они сделают работу фонда стабильной. Указанная вами сумма будет списываться автоматически.

Нравятся приложения? Помогайте в два клика. Закачайте в телефон приложение Tooba. Здесь сборы многих проверенных благотворительных организаций.

Необязательно поддерживать финансово. Ваше время и навыки могут быть дороже денег. Нам в фонде всегда нужны фотографы, видеографы, аниматоры на различных мероприятиях.

Если вы уже давно дружите с фондом и доверяете ему, расскажите об этом друзьям и знакомым. Репосты и ссылки в интернете - простые, но важные способы помочь.

Помогать легко и приятно. Начните сегодня.

#аифдоброесердце

Источник: "АиФ. Доброе сердце"