«Яблоко» оспорило в Верховном суде постановление ЦИК о трехдневном голосовании

/Тема дня/

Партия «Яблоко» оспорила в Верховном суде постановление ЦИК о проведении трехдневного голосования. Административными истцами выступили от имени партии ее председатель Николай Рыбаков и кандидаты в муниципальные депутаты двух подмосковных городов – Электростали и Шатуры – Александр Гунько и Светлана Смирнова соответственно.

Истцы просят Верховный суд признать постановление ЦИК незаконным и недействующим, поскольку оно нарушает права, свободы и законные интересы избирателей и кандидатов на выборах и противоречит федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав».

Постановление о трехдневном голосовании нарушает сразу три права, гарантированные законом «Об основных гарантиях избирательных прав»:

Право избирать и быть избранным на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (п. 1 ст. 3, ст. 7) Право в наблюдении за проведением выборов (п. 28 ст. 2, п. 4 ст. 30) Право участвовать в предвыборной агитации на равных условиях (п. 28 ст. 2, ст. 48).

Согласно закону, ЦИК своим постановлением должен был максимально четко определить, как должно проходить досрочное голосование, в том числе вне помещения, чтобы оно не вызывало сомнений и нареканий ни у кандидатов, ни у избирателей.

Голосование на пресловутых пеньках и багажниках или, согласно постановлению «на придомовых территориях» и «в населенных пунктах», исключает контроль со стороны наблюдателей. Постановление ЦИК не устанавливает критерии отнесения тех или иных мест к этим категориям, не определяет порядок и сроки публикации информации, где и когда будет проходить такое голосование. Это значит, что голосование будет проходить по усмотрению нижестоящих комиссий – где угодно и когда угодно. Такое голосование нарушает право на полноценное наблюдение и делает выборы непрозрачными.

Помимо этого в постановлении ЦИК нет четких правил, устанавливающих максимальное количество переносных урн, что создает дополнительные возможности для манипуляций и для подмены как бюллетеней, так и целых ящиков с бюллетенями.

Постановление ЦИК не предполагает также использование непрозрачных конвертов для бюллетеней избирателей, проголосовавших досрочно. Нет в нем и других достаточных норм, предусматривающих хранение бюллетеней, например, в ночное время и исключающих искажение воли избирателя. Использование сейф-пакетов, которое придумали в ЦИК, является «циничной подменой установленной законом гарантии невмешательства», так как не исключает доступ к незапечатанным бюллетеням. Все это нарушает право избирать тайно и быть избранными честно и открыто, без манипуляций.

В иске также указывается, что досрочное голосование не должно подменять собой голосование в день выборов. Единый день голосования снижает риски принуждения избирателей к участию в выборах и за счет общественного наблюдения создает возможности для предотвращения фальсификаций. Растянутость процедуры во времени эти гарантии грубо нарушает.

Во-первых, как минимум один из трех дней голосования оказывается рабочим, что облегчает возможность для работодателей принуждать своих работников к голосованию за определенных кандидатов.

Во-вторых, трехдневное голосование исключает общественный контроль за неприкосновенностью избирательных урн в ночное время.

Таким образом, весь текст постановления ЦИК составлен так, что в нем отсутствуют предусмотренные законом гарантии обеспечения избирательных прав, таких как право на наблюдение за выборами, право на агитацию, тайны голосования.

Истцы от «Яблока» подчеркивают, что введение новых видов голосования сделало невозможным контроль за выборами со стороны штабов кандидатов, поскольку у партии нет информации, где и когда будет проводиться голосование.

Право на участие в предвыборной агитации на равных условиях нарушено тем, что при планировании и проведении агитации большую часть ресурсов принято задействовать в день, предшествующий «дню тишины». Однако новые правила сокращают агитационный период для значительной части избирателей, проголосовавших досрочно.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»