В Краснодаре избирком подвел итоги выборов в Гордуму

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В Краснодаре подвели итоги выборов к Гордуму, рассказал в своем телеграм-канале глава города Евгений Первышов.

Мандаты получат представители всех четырех парламентских партий. Это 42 депутата от «Единой России», шесть – от КПРФ, по одному – от ЛДПР и «Справедливой России».

– В Гордуме будут широко представлены различные политические силы – особенно с учетом того, что от коммунистов шли не только члены партии, – высказался мэр. По его словам, это обеспечит легитимность решений с точки зрения большинства краснодарцев. Кроме того, он отметил, что решения должны приниматься в интересах горожан.

Евгений Первышов поздравил депутатов и напомнил, что впереди их ждет много работы. Первое заседание Гордумы Краснодара седьмого созыва назначили на 24 сентября. Парламентариям предстоит решить важнейшие вопросы, один из них – размер компенсаций погорельцам дома на улице Российской. На данный момент им выплачено по 10 тысяч рублей на вещи первой необходимости.

Источник: https://kuban.mk.ru/