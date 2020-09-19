Добрый день! Ну вот и завершен еще один проект - Выборы городской думы Новороссийска.
Какой результат - положительный.
Приобретен новый опыт. Уточнился состав своей команды(отвалились случайные люди). Команда прошла новый уровень подготовки и обучения.
Реально выявилось отношение ко мне со стороны чиновников администрации, избиркома, а также простых людей и общественности. Благодарю за поддержку авторитетных граждан города-героя, для меня это знаково. И как говориться, отбатрачу.
Свою оценку по итогам получило и местное отделение партии ЕР. Именно местное, которое возглавляет известно кто.(результат минус 6 кандидатов из праймериза, да и 23 из 35 - говорит о многом)
Удалось не упасть на уровень соперников(не могу их называть как раньше оппонентами, потом поясню) и не включиться в компанию гавнометания, которую организовали против меня два кандидата, один ученик мой бывший, а также все обиженные в какой-то степени люди(потом тоже поименно поясню). Конечно, критику восприняли для работы. Оскорбления не простим. Готовим заявления в суд и в Роскомнадзор. А с "ветеранами" Приморского района разбор предстоит и в краевой структуре, и в суде. Пусть не расслабляются.
Получилось разработать серьезную программу развития округа на основании пожеланий и проблем жителей. Это новый наш проект. О нем расскажу на следующей неделе.
Сейчас участвую во всероссийской видеоконференции по итогам выборов с участием ведущих политтехнологов России.
О впечатлениях напишу вечером.
Андрей Фонарев