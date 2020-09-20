Движение Ворлдскиллс создает биржу труда для высококвалифицированных кадров

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Ворлдскиллс Россия запускает «Цифровое резюме» – новый сервис вакансий для выпускников колледжей и работодателей, который позволит состыковать выпускников Ворлдскиллс с потенциальными работодателями. Об этом представители движения рассказали в рамках мероприятий деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Новый сервис будет включать два интерфейса – для соискателей и работодателей. Все участники движения, которые обучались по стандартам Ворлдскиллс начиная с 2015 года и прошли через систему, могут попасть в «Цифровое резюме». Их результаты и сведения о профессиональных навыках будут интегрированы в платформу. В интерфейсе соискателя размещается базовая информация об участнике движения, о его профессиональных навыках, рекомендации от наставника, оценки в ходе чемпионатов различного уровня, результаты демонстрационных экзаменов, а также дополнительные сведения - образовательные сертификаты, аккаунты в социальных сетях.

«Мы добавляем базовую информацию об участнике, о знании иностранных языков. И дополнительно мы предоставляем пользователям сервиса "Цифровое резюме" возможность заполнить информацию по надпрофессиональным навыкам – софт скиллс. Союзом была проведена работа по классификации надпрофессиональных навыков по блокам профессий. Впоследствии, после заполнения цифрового профиля, эти навыки могут быть валидированы наставником данного выпускника колледжа», – сообщил заместитель технического директора по национальной сборной Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Андрей Крюков.

Представители компаний смогут размещать на платформе вакансии для поиска среди выпускников движения Ворлдскиллс. В интерфейсе работодателя есть возможность опубликования вакансий, работает сервис поиска необходимых специалистов для трудоустройства.

Генеральный директор KUKA Россия Дмитрий Капишников рассказал, что лучших участников чемпионата по компетенции «Промышленная робототехника» в реальной жизни просто отрывают с руками такие промышленные компании, как Ростех, Росатом и др. «Это заслуга, безусловно, команды молодых профессионалов Ворлдскиллс, которые создали структуру и среду для развития. Но в первую очередь это заслуга тех ребят, которые не поленились - пошли и начали работать в этом перспективном направлении», – сказал Капишников. Он также призвал молодежь делать осознанный выбор своей профессии и карьерного пути: «Очень важно сфокусироваться на получении знаний и отработки навыков в сферах, которые будут актуальны не только сегодня, но и завтра. Мы предоставляем колледжам, вузам оборудование и программы обучения, а ваша задача - впитать эти знания и опыт по максимуму. Мы можем вам гарантировать то, что вы будете ценными специалистами с высоким уровень жизни, если вы правильно этими знаниями распорядитесь».

Некоторые участники деловой программы высказали мнение о том, залогом хорошей базы резюме может быть популяризация Ворлдскиллс - именно на этом, а также на профориентации и необходимо делать акцент. «Работа, которую вы делаете, просто мегаважная, большое вам спасибо, – отметил генеральный директор компании «ДМГ Мори Рус» Андрей Соколов. – Но я бы другую задачу поставил: нам нужно как можно больше вовлечь, а не трудоустраивать. Нам действительно нужно кратно увеличить масштаб».

Руководитель направления IEK GROUP Петр Некрасов рассказал о важности профориентационной работы, которую компания осуществляет в партнерстве с движением Ворлдскиллс. «Сейчас мы активно переходим на цифровые технологии, считаем, что самое главное – давать навыки будущего, в электромонтаже в том числе. Благодаря бесплатной платформе ONI PLR SYSTEM (на базе FreeWare), оснащенной симуляторами, программирование может освоить практический каждый, имея только компьютер и доступ в Интернет, – отметил он. – Профориентацию проводим не только в рамках юниорского движения и чемпионатов, но и по проектам “Профильные техноотряды”, “Билет в будущее”».

Представители Союза отмечают, что своеобразная цифровая биржа труда для высококвалифицированных кадров является первым этапом создаваемого интернет-ресурса. «Мы сейчас говорим о первом этапе запуска. В конечном итоге речь идет о создании национальной системы профессионалов и включении в нее большого числа профессионалов различных возрастных и профессиональных категорий», – подчеркнул Андрей Крюков.

Источник: WorldSkills Russia