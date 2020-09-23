Спикер ЗСК Юрий Бурлачко озвучил планы на новый парламентский год

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21 сентября, на планерном совещании, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко озвучил основные планы в новом парламентском году.

Одна из первоочередных задач – выполнение нормотворческой деятельности. Так, депутатам предстоит завершить работу по реализации задач, намеченных на текущий год. Сейчас в парламенте уже приняли 138 законов и 360 постановлений.

В скором времени депутаты займутся формированием краевого бюджета. В первую очередь его постараются сделать максимально социально ориентированным. Это зависит в том числе и от развития кубанской экономики, которой уделяют особое внимание в условиях пандемии коронавируса, замедлившей темы экономического роста.

Далее депутаты планируют внести поправки в закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». На одном из ноябрьских совещаний в ЗСК рассмотрят вопрос о состоянии промышленности в регионе. В агропромышленной сфере до конца года проконтролируют реализацию закона «О мелиорации земель».

Одновременно с этим депутаты отметили, что необходимо продолжать осуществлять социальную поддержку граждан. В эту сферу деятельности входит в том числе контроль реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В центре внимания профильного комитета – решение проблемы кадрового дефицита в медицине и укрепление материально-технической основы соответствующих учреждений. Касательно нацпроекта «Демография» отмечено, что парламентарии продолжат поддерживать многодетные семьи.

Кроме того, депутатам предстоит внести окончательные поправки в региональное законодательство в соответствии с принятыми изменениями в Конституцию России.

– Впереди большая работа. Предстоит преодолеть последствия всех испытаний, стабилизировать ситуацию в экономике, социальной сфере и сделать все возможное, чтобы каждый житель края почувствовал позитивные перемены в своей жизни. Все эти вопросы мы будем решать в тесном рабочем контакте с исполнительной властью. Жизнь постоянно доказывает нам эффективность такого взаимодействия, – высказался Юрий Бурлачко.

Источник: https://kuban.mk.ru/