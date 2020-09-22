На Северном полушарии наступил День осеннего равноденствия

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День осеннего равноденствия в Северном полушарии в этом году наступил 22 сентября. День и ночь на всей планете сегодня продлятся почти поровну, а затем светлое время суток к северу от экватора будет все короче, а к югу - все длиннее.

Стоит отметить, что в действительности день как к северу, так и к югу от экватора продлится дольше, чем ночь. Это связано с тем, что солнечные лучи преломляются в атмосфере Земли, и во время восхода и заката солнечный диск для наблюдателя оказывается несколько «приподнят» над горизонтом, из-за чего кажется, что утро наступает чуть раньше, а вечер — чуть позже. Это явление носит название «атмосферная рефракция», и если бы не она, день и ночь действительно светлое и тёмное время суток были бы продлиться поровну.

День осеннего равноденствия представляет собой интерес не только с астрономической, но и с культурной точки зрения, поскольку многие народные традиции учитывали, что в этот период ночь становится длиннее дня. Поскольку равноденствие во многом знаменует собой наступление осени, во многих странах именно с ним связаны традиционные праздники урожая. В некоторых культурах к этой дате (пусть не с точностью до дня) было приурочено начало нового календарного года — ряд источников утверждает, что XIV-XVII веках так было и на Руси.

В различные годы день осеннего равноденствия приходится либо на 22, либо на 23 сентября.

Источник: https://www.mk.ru/