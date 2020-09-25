Организация качественного горячего питания в начальной школе – прорывной опыт для всей страны

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«Это прорывной и исторический опыт», – заявил Алексеев в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование».

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев считает, что организация бесплатного горячего питания для учеников начальных классов – это уникальная практика, не имеющая аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.

Валерий Алексеев отметил, что большинство регионов справились с этой задачей – такие выводы можно сделать по результатам мониторинга, проведенного ОНФ.

Он информировал, что из более чем двух тысяч обращений жалобы составляют порядка тысячи, причем они носят преимущественно субъективный характер.

«Сейчас идет настройка системы и проработка частных вопросов: что делать с детьми, которым необходимо особое питание, как правильно организовать мытье рук в школах и т.д.», – заявил Валерий Алексеев.

Руководитель Бюро расследований ОНФ информировал также, что, по данным Роспотребнадзора, из школы выходит порядка 15–20% здоровых детей, у остальных есть как минимум одно заболевание, причем в половине случаев эти заболевания связаны с питанием.

«Отладив систему организации горячего питания в школах, мы сможем решить проблему сохранения здоровья детей», – резюмировал Валерий Алексеев.