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На театральной площади Краснодара подняли флаг города

В честь дня города на главной площади Краснодара сегодня, 26 сентября, подняли флаг кубанской столицы.

Со дня образования краевого центра прошло 227 лет. И хотя сам праздник никто не отменял, из-за пандемии коронавируса большая часть связанных с днём города мероприятий пройдёт в онлайн режиме, — сообщает пресс-служба городской администрации.

На фоне городского гимна казаки из почетного караула Кубанского казачьего войска подняли флаг на площади возле театра Драмы. В церемонии поднятия флага участвовал глава города — Евгений Первышов. Он также поздравил горожан в своём Telegram-канале. Мэр пожелал жителям здоровья, благополучия и процветания.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Тема дня

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