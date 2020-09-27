Мишустин в гневе. Кавказ провалил госпрограмму льготной ипотеки

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В трёх республиках Северного Кавказа (Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии) до сих пор не выдано ни одного льготного ипотечного кредита. При том, что в целом по России с начала действия программы (17 апреля 2020 года) таких сделок оформлено уже 66,5 тысяч.

Даже в Ставропольском крае, который лидирует в СКФО по темпам выдачи льготных кредитов, заключено менее 1,5 тысячи сделок, или 2,2% от общероссийского числа.

Ставрополье при всех амбициях губернатора Владимира Владимирова, обещающего решение жилищной проблемы, выглядит жалко на фоне Кубани и Дона, на которые сообща приходится 15% всех льготных ипотечных сделок в стране. Чтобы было понятно - это даже больше, чем в продвинутом Санкт-Петербурге.

Курирует программу лично премьер-министр Михаил Мишустин, который теперь наверняка устроит жесткий разбор полетам губернаторам-аутсайдерам.