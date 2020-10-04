Массовые мероприятия на Кубани. Это путь к победе над пандемией?

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В то время когда во всем мире идет серьезный рост заболевания коронавирусом, каждая страна, каждый регион ищут свои пути борьбы с распространением.

В Израиле закрывают рестораны. Испания вводит дополнительные санкции к нарушителям санитарных норм. Москва объявляет досрочные каникулы для школьников, а также переводит более 30 процентов работников на удаленку. Работающим пенсионерам предлагается уйти на две недели на больничный. А в Сочи проводят концерт Земфиры в Олимпийском парке с 10 тысячами зрителей.

3 октября совместно с Олимпийским комитетом краевое министерство спорта провели День ходьбы с охватом более 5 тысяч участников(официальные данные сайта администрации города-героя).

Судя по многочисленным фотоотчетам в аккаунтах работников администрации в Инстаграм, ни о каком массочно-перчатном режиме речи не идет. Также как о социальной дистанции.

- Мы не против праздников и позитива. Мы против двойных стандартов! - об этом пишут горожане в своих комментариях под постами чиновников. И ждут официальной реакции краевого оперативного штаба и Роспотребнадзора.

Напомним, что 4 октября в России зарегистрировано 10499 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Умерло за сутки 107 человек. Накануне Кубань вновь перешагнула цифру 100 по заболевшим за сутки. Лечение от COVID-19 в крае проходит 3307, из них на ИВЛ 34 пациента.