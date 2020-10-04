Итоги выборов в Новороссийске обсудили в ВЦИОМ

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Вячеслав Федоров (директор ВЦИОМ) написал десять самых интересных тезисов последнего Научного совета ВЦИОМ по теме «Итоги ЕДГ-2020 - перспективы выборов в Госдуму-2021»:

1. Либеральный запрос остаётся ограниченным, центральный общественный запрос сегодня - социальный. Политический протест сильно уступает социальному. На этом выигрывают Партия пенсионеров и «Справедливая Россия». Фокус - на достижение внутреннего благополучия в противовес державному величию. Но проигрывают малые партии, типа "Партии роста".



2. Главный секрет успеха «партии власти» на выборах-2020 - «Большой Страх» в связи с пандемией. Из-за неё избиратели вспомнили, что существует власть! Это стало и угрозой, и возможностью для «партии власти». И эту возможность она вполне реализовала. Несмотря на негативный фон, в целом по стране ЕР продемонстрировала бойцовские качества и выступила лучше ожидаемого. Но в 2021 году ситуация может измениться в связи с рутинизацией темы пандемического кризиса и снижением страхов.



3. Победа кандидатов от власти на региональных выборах ВДЛ-2020 была успешной, так как строилась на трёх китах: качественная работа с данными о настроениях избирателей, открытость к общению с избирателями, ставка на «добрые дела». Но в федеральной кампании-2021 это не сработает. Это будет кампания политическая, причём не по местной, а по федеральной повестке, испытывающей большое влияние со стороны информационной картины, создаваемой СМИ и Интернетом.



4. Системная оппозиция своих сторонников в целом сохранила. Новые партийные проекты в основном собрали голоса избирателей, разочаровавшихся в ЕР.



5. Оппозиция почувствовала «запах крови» и всерьёз готовится к реваншу на выборах в ГД. Лояльного власти электората села и малых городов ЕР в 2021 году не хватит, а электорат крупных центров настроен оппозиционно, что показали выборы в гордумы Новороссийска, Краснодара, Новосибирска, Томска и Тамбова. ЕР переживает сегодня эйфорию в связи с победой на низкой явке и административной мобилизации(переписывание протоколов, замена сейф-пакетов, "карусели", голосование бюджетников, вбросы ради губернаторских выборов, вмешательство администрации в работу УИК, наличие в составе УИК бюджетников - от редакции из анализа выборов городской думы Новороссийска), но в 2021 году повторить этот успех не получится - условия в федеральной кампании будут совсем другими. Стратегия «сушить явку» на федеральных выборах чревата их делегитимацией и поэтому использована быть не может. Оппозиция же опробует стратегию коалиционной игры (УГ и др.).



6. Избиратели явно хотят более плюралистичного состава Госдумы, где ЕР не будет обладать подавляющим большинством. Запрос на новые силы/лица растёт, предложение в этом секторе пока слабое. Из новых партийных проектов шанс получить фракции в Госдуме есть только у «Новых людей» и Партии пенсионеров. Но и они могут перешагнуть лишь 3-процентный барьер, но не 5-процентный (многих новичков это устроит, поскольку даст доступ к госфинансированию). Для сильной новой партии нужен узнаваемый лидер, различимая идеология, свой язык в политических коммуникациях - ни у кого из новичков этой триады пока не замечено.



7. Ввод в политическую игру новых партийных проектов совершился, но неясно, по какому сценарию они пойдут в 2021 году. Вариантов три: игровая ставка («оживляж» без существенных последствий для расклада сил в новой Госдуме), спойлерство (откусывание части электората системной оппозиции) или реальная перезагрузка политического поля.



8. Фактор риска на выборах-2021 - политическое поведение пенсионеров. Они делоялизировались в результате пандемического кризиса, основную поддержку власть оказывала не им, а избирателям среднего возраста, феномен Партии пенсионеров - следствие именно их депривации. В этом - главная угроза для «партии власти».



9. Экономические последствия пандемического кризиса отнюдь не исчерпаны, основное ухудшение в социально-экономической сфере ещё впереди. Ситуация быстро меняется, вариативность сценариев выборов-2021 растёт. Вся оппозиция в этой связи получает возможность вести популистскую политику, тогда как ЕР её по понятным причинам лишена.



10. Многодневное голосование усиливает роль административной мобилизации в результатах голосования и снижает точность их социологического прогнозирования.

Источник: Телеграм-канал