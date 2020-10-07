Что главы государств пожелают Путину в день рождения?

/Тема дня/

Президент РФ Владимир Путин сегодня отмечает 68-й день рождения. Поздравления от друзей и родных по традиции отложены на вечер. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин рассказал, какое, по его мнению, сейчас самое популярное пожелание у лидеров государств друг другу.

Президент России Владимир Путин в среду отмечает 68-й день рождения.

Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, как обычно лидеры государств поздравляют друг друга с личным праздником.

"День рождения – это отличный повод сделать официальный звонок и пожелать друг другу здоровья. Особенно по нынешним временам это весьма актуальная тема. Тем более что многие лидеры государств, хорошо знакомые Владимиру Путину, испытывают сейчас определенный дискомфорт в связи с ковидной угрозой. Я думаю, что пожелание здоровья – сейчас самое популярное поздравление между главами государств", – сказал Алексей Мухин.

В то же время, добавил политолог, день рождения для лидеров государств, как правило, семейный праздником, поэтому основное празднование обычно проходит в кругу семьи и близких друзей.

Как напоминает РИА Новости, этот день Путин не всегда проводит в рабочем кабинете или дома – к примеру, в 2013 году он встречал свой 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали.

В 2015 году Путин символично забросил семь шайб 7 октября, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ" против сборной Ночной хоккейной лиги.

В 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу – отдохнуть и провести время на природе. По словам Путина, он прошел по горам почти девять километров.

В прошлом году, как рассказывал Песков, глава государства проводил день рождения с родными и близкими, а днями ранее побывал в сибирской тайге, где "наслаждался осенней природой".

Большинство подарков, которые получает сам Путин ко дню рождения или другим праздникам, хранятся в Президентской библиотеке в Кремле. Однако, как отметил Дмитрий Песков, некоторые подарки от знакомых и друзей президент оставляет себе.

Из самых необычных подарков, которые Владимир Путин получал на день рождения, – двухмесячный уссурийский тигренок, переданный затем в геленджикский "Сафари-парк", копия шапки Мономаха и живой крокодил.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/