Главврач крымской больницы попытался обвинить журналиста в клевете

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В Крыму главврач Ленинской ЦРБ обвинил корреспондента сайта «Антифашист» в клевете и потребовал удалить из сети публикацию, в которой сообщалось о нарушениях законодательства в деятельности медучреждения.

Начавшееся противостояние между журналистом и главврачом завершилось привлечением должностного лица к административной ответственности с вынесением многочисленных предписаний. Напомним, в публикации «Крымские врачи жалуются на нехватку медикаментов и реанимационного оборудования» говорилось о нарушениях трудового кодекса РФ при начислении стимулирующих выплат и недостаточном уровне обеспечения отделения реанимации Ленинской ЦРБ. Огласка проблемы вызвала в Крыму широкий общественный резонанс, на что главврач Гаптракипов отреагировал весьма странным образом.

Он подал на автора статьи заявление в полицию и суд, требуя опровержения и последующего удаления из сети Интернет сведений, которые, по мнению главврача, являются ложными и порочащими его честь и достоинство. Заявитель убеждён в том, что данная статья наносит серьёзный ущерб деловой репутации, так как позиционирует его в качестве недобросовестного человека и некомпетентного руководителя.

Было бы уместно предположить, что попытки главврача Гаптракипова оказать давление на журналиста могли бы принести заявителю желаемый результат, будь автор статьи из числа боязливых и робких. Но здесь, похоже, совсем не тот случай. В ответ журналист организовал проверки по факту проведённого расследования и добился подтверждения изложенной в публикации информации.

В итоге разразившегося противостояния, неуместное требование опровержения правдивой информации повлекло за собой привлечение главврача к административной ответственности.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в сфере исполнения требований законодательства о здравоохранении. Надзорным ведомством установлено, что оборудование в отделении реанимации Ленинской ЦРБ не достигает требуемого количества.

В больнице хранятся медикаменты без признаков идентификации, а также лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Также выявлены нарушения порядка начисления заработной платы персоналу.

«В отношении должностного лица ЦРБ возбуждены дела об административных правонарушениях, внесено представление об исправлении нарушений федерального законодательства», — говорится в ответе прокуратуры.

К слову, крымские общественники тоже не остались в долгу, и на попытку преследования журналиста обратились в прокуратуру на предмет возможного нарушения регламента госзакупок.

В свою очередь некоторые из уволившихся медработников, а таковых за девять месяцев работы Эдуарда Гаптракипова в должности главврача набирается 80 человек, сообщили о возможном превышении закупочных цен на оборудование, медикаменты и аппаратуру, которые приобретаются для нужд медучреждения.

К сказанному следует добавить, что многие из сотрудников больницы не хотели терять работу, но были вынуждены написать заявление об увольнении под давлением администрации больницы. Теперь недовольные главврачом бывшие сотрудники ЦРБ готовы давать показания против своего недавнего руководителя.

Так, медработники сообщают о том, что в мае текущего года Ленинская ЦРБ закупила порядка 700 единиц средства для гигиенической обработки рук «HANDEZ» на сумму 1,36 млн. рублей при стоимости одного литра изделия 2 тыс. рублей.

Начавшееся противостояние между журналистом и главврачом завершилось привлечением должностного лица к административной ответственности с вынесением многочисленных предписаний.

Напомним, в публикации «Крымские врачи жалуются на нехватку медикаментов и реанимационного оборудования» говорилось о нарушениях трудового кодекса РФ при начислении стимулирующих выплат и недостаточном уровне обеспечения отделения реанимации Ленинской ЦРБ. Огласка проблемы вызвала в Крыму широкий общественный резонанс, на что главврач Гаптракипов отреагировал весьма странным образом.

Он подал на автора статьи заявление в полицию и суд, требуя опровержения и последующего удаления из сети Интернет сведений, которые, по мнению главврача, являются ложными и порочащими его честь и достоинство. Заявитель убеждён в том, что данная статья наносит серьёзный ущерб деловой репутации, так как позиционирует его в качестве недобросовестного человека и некомпетентного руководителя.

Было бы уместно предположить, что попытки главврача Гаптракипова оказать давление на журналиста могли бы принести заявителю желаемый результат, будь автор статьи из числа боязливых и робких. Но здесь, похоже, совсем не тот случай. В ответ журналист организовал проверки по факту проведённого расследования и добился подтверждения изложенной в публикации информации.

В итоге разразившегося противостояния, неуместное требование опровержения правдивой информации повлекло за собой привлечение главврача к административной ответственности.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в сфере исполнения требований законодательства о здравоохранении. Надзорным ведомством установлено, что оборудование в отделении реанимации Ленинской ЦРБ не достигает требуемого количества.

В больнице хранятся медикаменты без признаков идентификации, а также лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Также выявлены нарушения порядка начисления заработной платы персоналу.

«В отношении должностного лица ЦРБ возбуждены дела об административных правонарушениях, внесено представление об исправлении нарушений федерального законодательства», — говорится в ответе прокуратуры.

К слову, крымские общественники тоже не остались в долгу, и на попытку преследования журналиста обратились в прокуратуру на предмет возможного нарушения регламента госзакупок.

В свою очередь некоторые из уволившихся медработников, а таковых за девять месяцев работы Эдуарда Гаптракипова в должности главврача набирается 80 человек, сообщили о возможном превышении закупочных цен на оборудование, медикаменты и аппаратуру, которые приобретаются для нужд медучреждения.

К сказанному следует добавить, что многие из сотрудников больницы не хотели терять работу, но были вынуждены написать заявление об увольнении под давлением администрации больницы. Теперь недовольные главврачом бывшие сотрудники ЦРБ готовы давать показания против своего недавнего руководителя.

Так, медработники сообщают о том, что в мае текущего года Ленинская ЦРБ закупила порядка 700 единиц средства для гигиенической обработки рук «HANDEZ» на сумму 1,36 млн. рублей при стоимости одного литра изделия 2 тыс. рублей.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1e69346538ba00abefe572/glavvrach-krymskoi-bolnicy-popytalsia-obvinit-jurnalista-v-klevete-5f7b361a952c3b370e014dba