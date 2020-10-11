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Рабочая встреча Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с депутатом Госдумы
В рамках региональной недели депутата Государственной Думы России Владимир Синяговского принял Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В начале встречи Владимир Синяговский поздравил Вениамина Ивановича с избранием на второй срок Губернатором Краснодарского края. "Жители Кубани высоко оценили эффективность работы Вашей команды в течении пяти лет," - отметил депутат Госдумы.
В ходе разговора обсуждались вопросы социально-экономической жизни края. Определены темы федеральной повестки дня, на которые депутатам Госдумы следует обратить особое внимание в своей работе.