«Пьяные сборища, крики и драки»: клиенты магазина, который торгует алкоголем по ночам, отравляют жизнь новороссийцам

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Сотрудники администрации Новороссийска будут каждую ночь дежурить у торговой точки на протяжении двух недель.

Жильцы дома номер 1 по улице Бориса Пупко обратились в редакцию «Нашей Газеты». Горожане рассказали, что в их доме расположен круглосуточный продуктовый магазин – «Радуга», который вопреки законодательству, торгует алкоголем по ночам. Эта торговая точка хорошо известна среди любителей ночных гуляний. За спиртным по ночам сюда приезжают со всего Южного района. Шумные компании распивают алкоголь во дворе дома. Крики, драки, громкая музыка, горы бутылок и прочего мусора – то, с чем уже больше года пытаются бороться местные жители.

- Впервые с этим вопросом я обратился в городскую администрацию в сентябре 2019 года. Как и полагается, получил отписку. Жаловался депутату городской Думы Юрию Андриевскому, депутату государственной Думы Владимиру Синяговскому. Обращался в мобильную приемную губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Наконец, лед тронулся, нас хотя бы услышали!!! - поделился житель дома № 1 по улице Бориса Пупко Павел Сорокопуд.

13 октября прошло собрание жильцов, на котором присутствовали заместитель главы Новороссийска Виктор Цыбань и помощник депутата Государственной Думы Андрей Фонарев. Местные жители рассказали представителям власти о наболевшей проблеме. По словам горожан, продавцы делают по-хитрому: алкоголь, который продают в неурочное время, прячут в специальные пакетики, а чеки на него вообще не пробивают.

- Жить невозможно! У нас во дворе все лавочки демонтировали, чтобы алкаши не собирались. Так они теперь пьют прямо под магазином. Алкоголь кончается – и опять в магазин! Потом тут драки, разборки. И так каждую ночь. Такое эхо раздается, что спать невозможно! Машины подъезжают, включают громкую музыку. А все куда? В «Радугу» конечно! - продолжил Павел Сорокопуд.

Обращения в полицию не дают результата. Правоохранители приезжают, оформляют протокол в отношении нарушителей общественного порядка, согласно закону. А на следующую ночь на их место приходят другие «веселые» компании.

Андрей Фонарев рассказал, что депутат Госдумы Владимир Синяговский предложил выступить с инициативой принять новый закон, которые запретил бы работу круглосуточных магазинов, расположенных в жилых домах. Он пояснил, что это проблема не одного двора и даже не одного города. Для этого необходимо собрать статистику и сформировать законопроект. Но это дело ни одного дня и даже ни одного месяца.

По ситуации с магазином «Радуга» на Бориса Пупко, д.1 замглавы Виктор Цыбань предложил выставить дежурные посты. В течение двух недель каждую ночь сотрудники администрации будут дежурить у магазина. Если будет замечен факт продажи алкоголя, будет составлен административный протокол, выписан штраф. И продавцов, и хозяйку магазина будут наказывать по всей строгости закона. Спустя две недели пройдет еще одно собрание жильцов с представителями власти. НАША будет следить за развитием событий.

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/pyanye-sborischa-kriki-i-draki-klienty-magazina-kotoryy-torguet-alkogolem-po-nocham-otravlyayut-zhizn-novorossiytsam