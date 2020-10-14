Для чего нужен сайт для бизнеса

/Тема дня/

Пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз доказала значимость наличия сайта у компании или магазина. В 2020 году сайт появился у многих компаний, которые ранее отказывались от этого способа коммуникации и продвижения. Создание и продвижение сайтов — сложный процесс, поэтому стоит доверить это профессионалам.

При создании сайта компании учитываются не только пожелания клиента, но и особенности поведения целевой аудитории компании. Сайт для бизнеса необходим для коммуникации с клиентами и продвижения бренда с помощью интернет-маркетинга и сео-продвижения.

СЕО-продвижение играет очень важную роль, так как на длительной дистанции приносит целевой трафик, при этом со временем затраты на оптимизацию сайта и улучшение его позиций в поисковой выдаче снижаются. Основная часть работы находится на уровне создания сайта, так как специалисты веб-студии Bonum проводят тщательный анализ целевой аудитории, конкурентов.

Онлайн портал необходим для всех компаний, которые занимаются продажами, оказанием услуг, при этом не важно в каком сегменте находится бизнес. В арсенале веб-студии Bonum не только продвижение сайтов, но и разработка интернет магазина под ключ. При открытии офлайн-магазина важно выбрать проходимое место, сделать качественный дизайн, заполнить полки товаром и запустить рекламу. Открытие интернет-магазина еще более сложный процесс, так как конкуренция выше.

Создание интернет-магазина занимает шесть последовательных этапов:

постановка цели;

создание дизайна магазина;

верстка и програмирование;

тестовый запуск;

написание контента: информационные статьи, информация о портале, заполнение карточек товара и другая важная информация;

подключение и настройка аналитики.

В процессе тестового запуска проверяется работа CRM, сервисов аналитики, виджетов и других функций, которые позволяет отслеживать поведение клиентов, взаимодействовать с сайтом. Онлайн-сайт или интернет-магазин — мощный ресурс, который направлен на привлечение целевого трафика и увеличение продаж, что приводит к получению дополнительной прибыли.