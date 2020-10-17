Краснодарский край попал в аутсайдеры!

/Тема дня/

По итогам сентября рейтинг заместителей губернаторов России. Как говорится, вторые после главы региона.

Напоминаем, в рейтинге присутствуют персоны, которые в большей степени, чем остальные чиновники (за исключением главы региона) отвечают за социально-экономическое развитие территории: это председатели правительств, первые заместители глав регионов, вице-губернаторы (внутри разделов персоны располагаются по алфавиту).

Высшая лига

Демченко О.Н., Мурманская область

Марков Р.И., Ленинградская область

Отличники

Алсуфьев А.В., Архангельская область

Антипина О.В., Пермский край

Братыненко Д.Ф., ЕАО

Бойко В.П., Омская область

Войкин В.С., Забайкальский край

Греков И.М., Рязанская область

Гусев А.А., Смоленская область

Гуськов И.А, Ростовская область

Емельянова В.В., Псковская область

Зайцев К.Б., Иркутская область

Иванов О.О., Тамбовская область

Кузнецов А. О., Камчатский край

Колядин А.М., Магаданская область

Литовко М.А., Севастополь

Логвиненко Т.П., НАО

Мамин В.В., Челябинская область

Назаров А.Г, Башкирия

Попов В.И., Калужская область

Половайкина Т.Г., Амурская область

Резунов А.Г., Брянская область

Симонов Н.П., Пензенская область

Соколова И.Б., ЯНАО

Самоваров Д.В., Коми

Тарасенко А.В., Саха (Якутия)

Шамаев В П., Белгородская область

Шерин В.В., Тульская область

Середняки

Антонов А.А., Томская область

Афанасьев А.Е., Костромская область

Балыкин С.В., Оренбургская область

Бахин В.В., Волгоградская область

Бухтин Г.Ф., ХМАО-Югра

Белик А.В., Сахалинская область

Васютин М.З., Марий Эл

Габдрахманов И.Н., Московская область

Дмитриева Л.В., Ивановская область

Дронов А.В., Новгородская область

Егоров И.И., Тверская область

Елин Е.И., Санкт-Петербург

Ефимов В.В., Москва

Зураев И.И., Бурятия

Набоко С.Ю., Курская область

Никитин А.А., Хабаровский край

Калинова А.А., ЧАО

Ковалев И.И., Ставропольский край

Кольцов А.В., Вологодская область

Краснов Д. И., Чувашия

Кудряшов В.В., Самарская область

Кузнецов В.Г., Курганская область

Лапшин Ю.А., Красноярский край

Митрофанов Г.А., Адыгея

Песошин А.В., Татарстан

Родин А.Б., Калининградская область

Семёнов Я.В., Удмуртия

Соколов В.В., Орловская область

Степаненко Д.А., Ярославская область

Сысоев В.В., Тюменская область

Хучиев М.М., Чечня

Чурин А.А., Кировская область

Шабалатов В.А., Воронежская область

Шарыкин А.В., Астраханская область

Щербина В.Г., Приморский край

Аутсайдеры

Алексеенко А.А., Краснодарский край

Брокерт А.В., Тыва

Гоцанюк Ю.М., Крым

Зайцев Ю.В., Калмыкия

Здунов А.А., Дагестан

Знатков В.М., Новосибирская область

Мазов В.Н., Мордовия

Махалов В.Б., Алтай

Килижеков Ю.А., Хакасия

Мусуков А.Т., Кабардино-Балкария

Нагорнов А.А., Алтайский край

Озов А.А., Карачаево-Черкесия

Орлов А.В., Свердловская область

Ремига А.А. , Владимирская область

Сластенин В.В., Ингушетия

Смекалин А.А., Ульяновская область

Стрелюхин А.М., Саратовская область

Тагинцев Н.Ф., Липецкая область

Телегин В.Н., Кемеровская область

Тускаев Т.Р., Северная Осетия-Алания

Чепик А.Е., Карелия

? Шамаев В П., Белгородская область, покидает рейтинг. Денис Буцаев назначен 17 сентября первым заместителем губернатора области.

? Должность первого замгубернатора Нижегородской области упразднена. Ранее данный пост занимал Евгений Люлин, который 24 сентября получил мандат депутата Заксобрания. Новым зампредом назначен Игорь Зотов, который будет отвечать за взаимодействие с федеральными ведомствами и органами власти.

? Александр Резунов, вице-губернатор Брянской области, ушел в отставку 22 сентября после смертельного ДТП с участием своего сына.

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Источник: t.me/matrosou/3674